Не хочется ни гостей, ни подарков: почему вы можете не любить свой день рождения

День рождения не все ощущают как праздник / © Фото из открытых источников

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День рождения традиционно связывают с приятными эмоциями, подарками и встречами с близкими, однако не все хотят быть в центре внимания в этот день. Кому-то некомфортны большие компании, кто-то не любит публичного внимания, а кому-то сложно принимать заботу, даже если он сам охотно заботится о других.

О психологических причинах, по которым человек может избегать празднования дня рождения, пишет Egészség Kalauz.

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Когда неприятно быть в центре внимания

Для одного человека традиционная песня в ресторане в честь дня рождения будет приятной неожиданностью, а для другого — несколькими минутами, в течение которых хочется, чтобы все перестали смотреть. Человек может даже любить друзей и вечеринки, но не хотеть оказываться в центре внимания.

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Поэтому следует различать «я не люблю праздновать» и «я не люблю, когда меня поздравляют». Во втором случае дискомфорт может быть связан с ощущением, что все ждут определенной реакции — радости, изумления или благодарности.

Почему проще заботиться о других

Некоторым людям удобнее помогать, организовывать и поддерживать других, чем принимать заботу в свой адрес. Подарок или искренние слова на день рождения могут вызвать не радость, а неловкость.

Это перекликается с понятием страха сострадания или заботы. Как отмечают исследователи, страх получать поддержку от других является отдельным психологическим явлением, которое связывают с особенностями эмоционального состояния и взаимодействия с людьми.

В повседневной жизни это может выглядеть просто: человек легко покупает подарки другим, но смущается, когда получает подарок сам, или охотно помогает друзьям, но отказывается принимать помощь.

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«Мне ничего не надо» не всегда означает это буквально

Еще одна возможная причина — привычка отодвигать собственные потребности на второй план. Человек может бояться показаться требовательным, создать кому-то неудобства или услышать отказ, поэтому проще сказать: «Да ничего не надо».

В психологии для описания подобного поведения используют понятие self-silencing — умалчивание о себе, когда собственные чувства и потребности подавляются ради сохранения гармонии в отношениях. Обзор исследований описывает связь этого явления с психологическим благополучием и другими психологическими трудностями.

В случае с днем рождения человек может действительно хотеть провести вечер с близким другом или семьей, но не просить об этом, чтобы никому не доставлять хлопот.

© Фото из открытых источников

Почему 30, 40 или 50 лет могут переживаться особенно

Круглые даты для многих становятся не просто очередным днем рождения, а моментом, когда хочется оценить свою жизнь. Человек начинает сравнивать свои нынешние обстоятельства с тем, где, как ему казалось, он должен быть в этом возрасте.

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Исследование о так называемом эффекте временной вехи, опубликованное в PLOS ONE, показало, что на таких возрастных рубежах люди могут по-другому оценивать свою жизнь. Поэтому 40-летие для кого-то становится веселой вечеринкой, а для кого-то — поводом задуматься о карьере, отношениях, финансах или несостоявшихся планах.

Не любить день рождения — не значит быть интровертом

Интровертный человек вполне может любить свой день рождения — просто вместо громкой вечеринки ему комфортнее провести вечер с несколькими близкими людьми. Так же общительный человек может не любить, когда все одновременно смотрят на него и ждут эмоциональной реакции.

Поэтому важнее спросить не «почему ты не любишь день рождения?», а «какой формат празднования тебе комфортен?». Кому-то не нужны гости, но приятным будет телефонный звонок, кому-то — семейный ужин без подарков.

Когда стоит присмотреться к собственным ощущениям

Само по себе нежелание праздновать не свидетельствует о психологической проблеме. Другая ситуация, когда мысль о дне рождения регулярно вызывает сильную тревогу, человек не может сказать, чего хочет, или постоянно отказывается от помощи и внимания в других сферах жизни.

А иногда все гораздо проще: человек действительно не хочет праздновать. И это тоже обычный выбор.

Если же хочется не вечеринки, а внимания, об этом можно сказать прямо: «Я не хочу гостей, но буду рада, если ты мне позвонишь». Такая фраза гораздо точнее объясняет близким потребность человека, чем категорическое «ничего не нужно».

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