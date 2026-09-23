Как только Трамп скажет о завершении войны, Путин бьет по Киеву: почему атаки РФ часто совпадают с громкими заявлениями

Военный обозреватель Александр Коваленко сделал прогноз ближайших угроз Киеву / © ТСН

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Война в Украине продолжится очередной массированной атакой России — о вероятности такого удара сделал заявление президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября.

«Сейчас есть информация от разведки о том, что Россия готовит новую массированную атаку против Украины», — сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.

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Однако через несколько часов после этого мониторинговые каналы сообщили, что Силы обороны Украины сорвали эти планы России касательно очередного именно баллистического удара с помощью дронов.

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Кроме того, на этот раз, как и несколько раз раньше, предупреждение о массированной атаке прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп высказал в очередной раз собственное мнение о том, что война в Украине якобы близится к завершению.

Так, Трамп заявил, что Соединенные Штаты работают с руководством России и Украины над завершением войны. По его словам, договоренности могут быть достигнуты быстрее, чем многие ожидают.

Но, несмотря на это и предыдущие его заявления, Путин обстреливает Украину.

Какие возможности массированного комбинированного удара сейчас есть у врага и с какими интервалами он может осуществлять такие атаки — об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал и представил свое видение ситуации военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

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«Мы неоднократно слышали, что война якобы близится к завершению. И такие заявления звучали в основном от Дональда Трампа. Я не вижу никакого намека, никакой перспективы того, что война действительно близится к финалу. Вообще нет таких признаков», — говорит Коваленко.

И продолжает: «То, что говорит Трамп — это он говорит своему избирателю, он хочет продемонстрировать, что благодаря ему в Иране уже по десять раз в месяц одержана победа. Россия не корректирует свои удары по Украине в соответствии с тем, что говорит Трамп. У россиян свои планы. Война до конца 2026 года не закончится. К сожалению, активные боевые действия, по моему мнению, будут продолжаться и в первой половине 2027 года, поскольку если Россия начнет всеобщую мобилизацию, то она будет считать себя более-менее уверенной в течение следующего полугодия, в 2027 году».

При этом Коваленко не исключает наступление изменений во второй половине 2027 года.

«Активизация дипломатических усилий — не на условиях России, а более благоприятных и логичных. Я думаю, что до конца 2026 года и в течение первого полугодия 2027 года на поле боя и не только там могут произойти такие изменения, которые заставят Россию начать проводить более-менее адекватный дипломатический вектор, а не имитировать встречи и при этом на уровне ультиматумов требовать от Украины капитуляции», — говорит аналитик.

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Резюмируя, Коваленко предполагает, что слова Трампа о вероятном завершении войны просто совпадают по времени с намерениями России совершить очередную атаку.

«Все атаки планируются заранее. Не за час и не за два. На планирование массированных комбинированных атак тратится иногда неделя, полторы, две», — говорит Коваленко.

Массированные атаки по Киеву: прогноз эксперта

По мнению Коваленко, Россия, учитывая свои запасы ракет и производство такого вооружения, может позволить себе осуществлять массированные комбинированные удары каждые две недели по украинской столице или по другим городам.

«Боекомплекта у России достаточно. Кроме того, РФ пользуется нашими проблемами с противоракетной обороной. Не являются секретом наши проблемы с контрбаллистикой. Россия дополняет свои удары разными другими средствами поражения. Речь идет о «Бандеролях» и другом. Потому у нас вызовов зимой будет достаточно. Во время следующей комбинированной атаки Россия может использовать обязательно баллистические ракеты, «Цирконы», «Ониксы», не исключаю, что смогут запустить «Калибры». В целом, могут использовать более 50 ракет», — предполагает Коваленко и уточняет, что атаку с использованием 50 и более ракет Россия способна проводить раз в 2-2,5 недели.

Одновременно с этим Коваленко говорит, что сейчас ВСУ способны срывать атаки врага.

«В тот момент, когда на марш выходят пусковые установки для баллистических ракет. Пусковая установка "Искандер-М" выходит на марш — в этот момент она наиболее уязвима. Если в этой оперативной зоне присутствуют наши дроны, то, конечно, россияне делают отказ от операции, поскольку наши БпЛА будут переориентированы на удар по этим установкам. Поэтому действительно мы можем срывать российские планы ударов по Украине», — констатирует эксперт.

Он не исключает, что следующая российская атака может быть совершена приблизительно в начале отопительного сезона в Украине.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у Трампа сделали громкое заявление о переговорах и финале войны в Украине. Марко Рубио раскрыл, как, по мнению США, завершится война.

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