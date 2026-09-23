Щойно Трамп скаже про закінчення війни, Путін б’є по Києву: чому атаки РФ часто співпадають з гучними заявами

Військовий оглядач Олександр Коваленко зробив прогноз найближчих загроз для Києва / © ТСН

Реклама

Війна в Україні продовжиться черговою масованою атакою Росії — про вірогідність такого удару зробив заяву президент України Володимир Зеленський 23 вересня.

«Зараз є інформація від розвідки про те, що Росія готує нову масовану атаку проти України», — повідомив Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Реклама

Проте за декілька годин після цього моніторингові канали повідомили, що Сили оборони України зірвали ці плани Росії щодо чергового саме балістичного удару за допомогою дронів.

Реклама

Крім того, цього разу, як і декілька разів раніше, попередження про масовану атаку прозвучало після того, як президент США Дональд Трамп висловив вчергове власну думку про те, що війна в Україні начебто наближається до закінчення.

Так, днями Трамп заявив, що Сполучені Штати працюють із керівництвом Росії та України над завершенням війни. За його словами, домовленості можуть бути досягнуті швидше, ніж багато хто очікує.

Але попри цю та попередні його заяви Путін обстрілює Україну.

Які спроможності щодо масованого комбінованого удару зараз є у ворога та з якими інтервалами він може здійснювати такі атаки — про це в коментарі для ТСН.ua розповів про своє бачення ситуації військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

Реклама

«Ми неодноразово чули, що війна нібито наближається до звершення. І такі заяви лунали переважно від Дональда Трампа. Я не бачу жодного натяку, жодної перспективи того, що війна дійсно наближається до фіналу. Взагалі немає таких ознак», — каже Коваленко.

Та продовжує: «Те, що говорить Трамп — це він каже для свого виборця, він хоче продемонструвати, що завдяки йому в Ірані вже по десять разів на місяць одержано перемогу. Росія не корегує свої удари по Україні у відповідності до того, що каже Трамп. У росіян свої плани. Війна до кінця 2026 року не закінчиться. На жаль, активні бойові дії, на мою думку, будуть продовжуватись і в першій половину 2027 року, оскільки якщо Росія розпочне загальну мобілізацію, то вона буде себе вважати більш-менш впевненою протягом наступного півріччя. У 2027 році».

При цьому Коваленко не виключає настання змін о другій половині 2027 року.

«Активізація дипломатичних зусиль і не на умовах Росії, а більш сприятливих та логічних. Я думаю, що до кінця 2026 року і протягом першого півріччя 2027 на полі бою і не тільки там можуть відбутись такі зміни, які змусять Росію почати проводити більш-менш адекватний дипломатичний вектор, а не імітувати зустрічі і при цьому на рівні ультиматумів вимагати від України капітуляції», — каже аналітик.

Реклама

Резюмуючи, Коваленко припускає, що слова Трампа про ймовірне закінчення війни просто співпадають по часу з намірами Росії здійснити чергову атаку.

«Всі атаки плануються заздалегідь. Не за годину і не за дві. На планування масованих комбінованих атак витрачається інколи тиждень-півтора-два», — каже Коваленко.

Масовані атаки по Києву: прогноз експерта

На думку Коваленка, Росія, з огляду на свої запаси ракет та виробництво такого озброєння, може собі дозволити здійснювати масовані комбіновані удари кожні 2 тижні по українській столиці або по інших містах.

«Боєкомплекту у Росії достатньо. Крім того, РФ користується нашими проблемами з протиракетною обороною. Не є таємницею наші проблеми з контрбалістикою. Росія доповнює свої удари різними іншими засобами ураження. Йдеться про «Бандеролі» та інше. Тому у нас викликів взимку буде достатньо. Під час наступної комбінованої атаки Росія може використати обов’язково балістичні ракети, «Циркони», «Онікси», не виключаю, що зможуть запустити «Калібри». Загалом можуть використати більше 50 ракет», — припускає Коваленко та уточнює, що атаку з використанням 50 та більше ракет Росія здатна проводити раз на 2-2,5 тижні.

Одночасно з цим Коваленко каже, що наразі ЗСУ здатні зривати атаки ворога.

«У той момент, коли на марш виходять пускові установки для балістичних ракет. Пускова установка «Іскандер-М» виходить на марш — в цей момент вона найбільш вразлива. Якщо в цій оперативній зоні присутні наші дрони, то, звісно, росіяни роблять відміну операції, оскільки наші БПЛА будуть переорієнтовані на удар по цих установках. Тому дійсно ми можемо зривати російські плани ударів по Україні», — констатує експерт.

Він не виключає, що наступна російська атака може бути скоєна в районі початку опалювального сезону в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що у Трампа зробили гучну заяву про переговори і фінал війни в Україні. Марко Рубіо розкрив, як, на думку США, завершиться війна.

Новини партнерів