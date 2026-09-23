Жінці не сказали про туалет і вона відсудила у компанії понад 18 тисяч

Працівниця п'ять місяців ходила сходами до туалету / © Unsplash

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У Британії працівниця компанії Pets at Home з інвалідністю домоглася виплати компенсації у розмірі 18 277 фунтів стерлінгів. Трудовий трибунал у Кембриджі встановив, що роботодавець не забезпечив необхідних розумних пристосувань для неї.

Про це пише Telegraph.

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Міхаела Бончог мала хронічний біль у спині та проблеми з нетриманням сечі. Водночас компанія протягом кількох місяців не забезпечувала їй ергономічне крісло, а також не повідомила про можливість користуватися туалетом на першому поверсі.

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Через це жінці протягом приблизно п’яти місяців доводилося долати сходи, щоб потрапити до вбиральні. За її словами, вона постійно боялася, що через нетримання сечі може опинитися у незручній ситуації перед колегами.

Згодом ця ситуація, за словами Бончог, перетворилася на психологічне страждання.

Роботодавця просили забезпечити інше крісло

Проблеми зі здоров’ям у Бончог почалися ще 2021-го. У лютому того року їй діагностували біль у нижній частині спини після підняття важкої коробки. У серпні 2023 року лікарі також виявили у неї грижу міжхребцевого диска.

У жовтні 2023 року стан працівниці оцінили безпосередньо на робочому місці. За результатами оцінювання їй рекомендували надати ергономічне крісло, а також забезпечити ближчий доступ до туалету через проблеми з нетриманням сечі.

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У листопаді Бончог пішла на місячний лікарняний через біль у спині. Однак навіть після цього ситуація не вирішилася.

До травня наступного року вона так і не отримала нового крісла та доступу до найближчого туалету.

«Ніхто не надав мені належного крісла або брелока для доступу до найближчого туалету. Комусь взагалі є до цього діло?» — написала вона в листі до керівництва.

Туалет був, але жінці не сказали про доступ

У Pets at Home заявили, що Бончог фактично дозволили користуватися туалетом на першому поверсі. Проте їй не повідомили, що для доступу до нього можна отримати електронний брелок.

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Суддя Бут дійшла висновку, що роботодавець не вжив необхідних заходів для розумного пристосування робочого місця. Зокрема, компанія не надала відповідного крісла та не повідомила жінку про можливість користуватися туалетом на першому поверсі.

При цьому, за висновком суду, роботодавцю було відомо про необхідність вирішення проблеми. Відповідне рішення щодо доступу до туалету ухвалили ще до 7 листопада 2023 року, однак Бончог повідомили про нього лише 17 травня 2024 року.

Суд врахував психологічний стан працівниці

Суддя також звернула увагу на те, що через неналежну комунікацію з боку компанії Бончог тривалий час не знала про можливість користуватися ближчим туалетом.

Це посилювало її стрес, оскільки жінка побоювалася нетримання сечі перед колегами.

Бончог заявила, що жодна компенсація не може усунути хронічний біль, із яким вона жила, або щоденний страх через необхідність долати сходи, щоб дістатися туалету.

«Цей страх і приниження, яке він міг спричинити, залишалися зі мною протягом усього цього періоду», — сказала вона.

Трудовий трибунал зрештою постановив виплатити працівниці £18 277 компенсації, визнавши, що проблеми з доступом до туалету та неналежні умови праці мали для неї суттєві наслідки.

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