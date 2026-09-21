Загроза дронів-камікадзе зростає щодня: експерти попереджають про можливі теракти у Британії

Новий російський дрон-камікадзе / © Міноборони України

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У Великій Британії стрімко зростає занепокоєння через можливість використання безпілотників у терактах і диверсіях. Військові експерти та колишні співробітники розвідки попереджають: ризик потенційної атаки дронів у країні «зростає щодня», а сама Британія суттєво відстає від графіку захисту від подібних загроз.

Про це пише видання LADbible.

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Зазвичай цивільні дрони сприймаються як нешкідливі пристрої для аерознімання чи доставляння товарів. Однак аналітики застерігають, що зловмисники та ворожі держави можуть використовувати їх для скидання вибухівки, небезпечних хімічних речовин або як камікадзе.

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Колишній офіцер британської розвідки у коментарі виданню The Sun зазначив, що використання FPV-технологій зловмисниками — це лише «питання часу».

«Загроза атак висока і зростає щодня — це відбувається відтоді, як дрони опинилися в центрі уваги під час війни в Україні», — заявив експерт з військової розвідки Філіп Інграм.

За його словами, сценарії потенційних атак включають:

скидання запалювальних сумішей у місця масового скупчення людей (концерти, стадіони);

розпорошення невідомого білого порошку для провокації паніки;

використання FPV-дронів із вибухівкою за прикладом бойових дій в Україні.

Атаки на військові об’єкти вже відбуваються

За даними видання The Independent, отриманими за законом про свободу інформації, неопізнані дрони фактично щодня атакують британські військові об’єкти. За рік (до серпня 2026 року) Міністерство оборони зафіксувало 340 інцидентів безпеки біля своїх баз. Для порівняння: 2025 року було зареєстровано 250 випадків, а 2024-го — лише 126.

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Колишній міністр оборони та екскапітан армії Тобіас Еллвуд переконаний, що за багатьма з цих епізодів «на 100 відсотків» стоять Росія та Іран.

«Вони активно працюють у Британії: планують, розвідують місцевість та вербують „корисних ідіотів“ для виконання завдань. Це можуть бути й кримінальні угруповання, але їх підтримує РФ. Росія — найочевидніший винуватець», — наголосив Еллвуд.

Він також додав, що на відміну від інших європейських країн, Велика Британія не ставить у пріоритет захист критичної інфраструктури та військових баз від безпілотників.

Попередження експертів лунають на тлі заяви начальника Штабу оборони Британії сера Річарда Найтона, який зазначив, що країна постала перед найвищим рівнем загрози з боку Росії з часів Холодної війни, назвавши нинішній період «найнебезпечнішим часом у своїй професійній кар’єрі».

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Раніше ми писали про те, що британцям масово радять зробити запаси консервованої їжі, питної води (від 3 до 10 літрів на людину на день), радіоприймачів і ліхтариків на батарейках, аптечок, теплих речей і копій важливих документів. Представник Кабінету міністрів підтвердив цю інформацію, заявивши, що захист національної безпеки є першочерговим пріоритетом уряду.

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