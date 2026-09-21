Збірна України з тенісу оголосила склад на фінальний турнір Кубка Біллі Джин Кінг

Еліна Світоліна / © ФТУ

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Збірна України з тенісу визначилася з остаточною заявкою на фінальний турнір Кубка Біллі Джин Кінг-2026.

Склад команди було опубліковано на офіційному сайті змагань.

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"Синьо-жовтих" представлятимуть Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катаріна Завацька та Людмила Кіченок.

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Раніше стало віідомо, що Марта Костюк не зіграє за збірну України в фінальному турнірі Кубка Біллі Джин Кінг через травму зап'ястя.

Поєдинки фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться від 22 до 27 вересня у китайському Шеньчжені.

У чвертьфіналі збірна України у четвер, 24 вересня, протистоятиме Бельгії. Для перемоги у протистоянні українкам потрібно виграти два матчі.

Переможець пари Україна — Бельгія в півфіналі позмагається з тріумфатором протистояння Італія — Китай.

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Українські тенісистки вдруге поспіль візьмуть участь у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг. Торік наша збірна дійшла до півфіналу, де програла майбутнім чемпіонкам — італійкам.

Зазначимо, що у квітні збірна України зі Світоліною та Костюк у складі вийшла до фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг після перемоги над Польщею.

Раніше повідомлялося, що відомий тенісист Сергій Стаховський демобілізувався в запас після чотирьох років служби.

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