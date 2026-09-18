Угорщина — Україна: де дивитися і прогноз букмекерів на матч Ліги націй

Збірна України з футболу / © Associated Press

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У п'ятницю, 25 вересня, збірна України з футболу проведе стартовий матч на груповому етапі Ліги націй-2026/27 проти команди Угорщини.

Поєдинок відбудеться в угорському Будапешті на стадіоні "Пушкаш Арена". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

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Новий сезон Ліги націй збірна України проведе у Дивізіоні B, де її суперниками у групі 2 стануть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія. "Синьо-жовті" проведуть по два матчі проти кожного із суперників — удома та на виїзді.

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Це будуть перші офіційні поєдинки української збірної під керівництвом Андреа Мальдери — італійський фахівець у травні 2026 року замінив на посаді Сергія Реброва.

Де дивитися матч Угорщина — Україна

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Угорщина — Україна.

Прогноз букмекерів на матч Угорщина — Україна

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають збірну Угорщини. На перемогу господарів поля приймаються ставки з коефіцієнтом 2,25. Нічия — 3,25. Виграш українців — 3,25.

Після виїзного поєдинку з угорцями на збірну України під час цієї ж міжнародної паузи чекають ще три матчі Ліги націй: гостьовий проти Грузії (28 вересня у Тбілісі), а також номінально домашні проти Північної Ірландії (2 жовтня) та Угорщини (5 жовтня), які через війну з російськими окупантами відбудуться у словацькій Трнаві.

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Заключні поєдинки групового раунду Ліги націй збірна України зіграє під час наступної міжнародної паузи: 14 листопада — на виїзді проти Північної Ірландії та 17 листопада — номінально вдома проти Грузії.

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступатиме Україна, якщо посяде:

перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

третє місце — збереже прописку в Лізі В;

четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Стикові матчі за підвищення / пониження у дивізіонах відбудуться у березні 2027 року.

Додамо, що попередній розіграш цього турніру збірна України також провела у Лізі В, посівши друге місце у своїй групі: "синьо-жовті" фінішували позаду Чехії, але випередили Грузію та Албанію. У двоматчевому плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наша команда програла Бельгії (3:1, 0:3).

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Раніше повідомлялося, що збірна України зробила дві вимушені зміни у складі на матчі Ліги націй.

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