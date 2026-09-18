ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
572
Час на прочитання
2 хв

Угорщина — Україна: де дивитися і прогноз букмекерів на матч Ліги націй

У першому офіційному поєдинку під керівництвом Андреа Мальдери "синьо-жовті" на старті групового раунду Ліги націй зіграють проти угорців.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Збірна України з футболу

Збірна України з футболу / © Associated Press

У п'ятницю, 25 вересня, збірна України з футболу проведе стартовий матч на груповому етапі Ліги націй-2026/27 проти команди Угорщини.

Поєдинок відбудеться в угорському Будапешті на стадіоні "Пушкаш Арена". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Новий сезон Ліги націй збірна України проведе у Дивізіоні B, де її суперниками у групі 2 стануть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія. "Синьо-жовті" проведуть по два матчі проти кожного із суперників — удома та на виїзді.

Це будуть перші офіційні поєдинки української збірної під керівництвом Андреа Мальдери — італійський фахівець у травні 2026 року замінив на посаді Сергія Реброва.

Де дивитися матч Угорщина — Україна

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Угорщина — Україна.

Прогноз букмекерів на матч Угорщина — Україна

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають збірну Угорщини. На перемогу господарів поля приймаються ставки з коефіцієнтом 2,25. Нічия — 3,25. Виграш українців — 3,25.

Після виїзного поєдинку з угорцями на збірну України під час цієї ж міжнародної паузи чекають ще три матчі Ліги націй: гостьовий проти Грузії (28 вересня у Тбілісі), а також номінально домашні проти Північної Ірландії (2 жовтня) та Угорщини (5 жовтня), які через війну з російськими окупантами відбудуться у словацькій Трнаві.

Заключні поєдинки групового раунду Ліги націй збірна України зіграє під час наступної міжнародної паузи: 14 листопада — на виїзді проти Північної Ірландії та 17 листопада — номінально вдома проти Грузії.

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступатиме Україна, якщо посяде:

  • перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

  • друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

  • третє місце — збереже прописку в Лізі В;

  • четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Стикові матчі за підвищення / пониження у дивізіонах відбудуться у березні 2027 року.

Додамо, що попередній розіграш цього турніру збірна України також провела у Лізі В, посівши друге місце у своїй групі: "синьо-жовті" фінішували позаду Чехії, але випередили Грузію та Албанію. У двоматчевому плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наша команда програла Бельгії (3:1, 0:3).

Раніше повідомлялося, що збірна України зробила дві вимушені зміни у складі на матчі Ліги націй.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie