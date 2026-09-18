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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
384
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Відома українська акторка зі сльозами на очах повідомила про смерть мами

У родині Лариси Руснак сталося горе. Артистка вже прокоментувала втрату найріднішої людини.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Лариса Руснак

Лариса Руснак / © скриншот з відео

Відома українська акторка Лариса Руснак, яка раніше шокувала страшним прогнозом лікаря, повідомила про смерть мами.

Близької людини артистки не стало 12 вересня у віці 83 років. Лариса Руснак в інтерв’ю «РБК-Україна» зізнається, що хоч в неї й були складні стосунки з мамою, однак втрата дається їй неабияк тяжко. Акторка говорить, що зараз найбільше б чого хотіла, це сказати мамі, як вона її любить.

Коли Лариса Руснак розповідала про втрату близької людини, то не могла стримати сліз. Знаменитість зізнається, що звертається до спеціалістів, які допомагають їй пропрацьовувати внутрішні травми.

Лариса Руснак / © скриншот з відео

Лариса Руснак / © скриншот з відео

«У мене були складні стосунки з мамою. Коли мама пішла, це дуже тяжко. Мама ось-ось пішла, 12 числа. Чомусь стався такий переворот. Я маму так люблю! Я їй це говорила, але мені треба було долати, переходити через якісь перепони. Я це не могла для себе пояснити, а зараз воно проясняється, коли вже мами немає. Вона стільки зробила для мене, вона стільки старалась. Я б їй зараз хотіла сказати, що я її сильно люблю», — поділилась артистка.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що померла народна артистка України Галина Яблонська. Акторки не стало 14 вересня у віці 98 років. В останні роки свого життя артистка страждала від тяжкої хвороби.

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