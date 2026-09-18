Відома українська акторка зі сльозами на очах повідомила про смерть мами

Лариса Руснак / © скриншот з відео

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Відома українська акторка Лариса Руснак, яка раніше шокувала страшним прогнозом лікаря, повідомила про смерть мами.

Близької людини артистки не стало 12 вересня у віці 83 років. Лариса Руснак в інтерв’ю «РБК-Україна» зізнається, що хоч в неї й були складні стосунки з мамою, однак втрата дається їй неабияк тяжко. Акторка говорить, що зараз найбільше б чого хотіла, це сказати мамі, як вона її любить.

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Коли Лариса Руснак розповідала про втрату близької людини, то не могла стримати сліз. Знаменитість зізнається, що звертається до спеціалістів, які допомагають їй пропрацьовувати внутрішні травми.

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Лариса Руснак / © скриншот з відео

«У мене були складні стосунки з мамою. Коли мама пішла, це дуже тяжко. Мама ось-ось пішла, 12 числа. Чомусь стався такий переворот. Я маму так люблю! Я їй це говорила, але мені треба було долати, переходити через якісь перепони. Я це не могла для себе пояснити, а зараз воно проясняється, коли вже мами немає. Вона стільки зробила для мене, вона стільки старалась. Я б їй зараз хотіла сказати, що я її сильно люблю», — поділилась артистка.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що померла народна артистка України Галина Яблонська. Акторки не стало 14 вересня у віці 98 років. В останні роки свого життя артистка страждала від тяжкої хвороби.

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