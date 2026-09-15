Померла народна артистка України Галина Яблонська, яка страждала від тяжкої хвороби

Галина Яблонська / © facebook.com/vnevolov

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Народна артистка України Галина Яблонська померла.

Сумну новину повідомив театрознавець Василь Неволов у своєму Facebook. Життя Галини Яблонської обірвалось 14 вересня. Акторка померла у віці 98 років. Точна причина смерті не розголошується, однак в останні роки свого життя артистка страждала від тяжкої хвороби.

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«Сумну новину хочу вам повідомити, театральна родино: відлетіла у вирій душа великої артистки Галини Яблонської. Після важкої хвороби на 99-тому році перестало битись її зболіле серце…», — повідомляє Василь Неволов.

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Галина Яблонська / © facebook.com/vnevolov

Що відомо про Галину Яблонську

Галина Яблонська народилась 2 січня 1928 року в Умані, Черкаська область. Майбутня артистка виховувалась в акторській родині, тож від дитинства була дотична до театральної сцени. В репертуарі Галини Яблонської понад 150 ролей, що увійшли до літопису українського акторського мистецтва.

1951 року артистка приєдналась до театральної трупи Київського театру імені Івана Франка, де пропрацювала понад 70 років. Вона грала у таких виставах, як «Назар Стодоля», «Макбет», «Маруся Богуславка», «Самотня леді» та багато інших.

Окремої уваги заслуговує громадська позиція Галини Яблонської. Після проголошення незалежності України акторка активно популяризувала українську мову. Також вона привертала увагу до важливих історичних подій у країні, які замовчувались за часів СРСР — Голодомор, «Розстріляне відродження» та інше. Акторка активно підтримувала військових та відвідувала шпиталі.

За свою діяльність Галині Яблонській присвоїли низку нагород, серед яких Орден княгині Ольги І ступеня, премія імені Марії Заньковецької, відзнака президента України, «Жінка року» та багато інших.

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