Частину українців змусять повернути пенсію: деталі від ПФУ

Пенсія

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Українцям, які отримують пенсії, соціальні виплати, страхові виплати, субсидії або пільги, нагадали про необхідність своєчасно повідомляти Пенсійний фонд про зміни в особистих даних. На це отримувачам виплат відводиться 10 днів.

Про це повідомляє ПФУ Донецької області.

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Йдеться, зокрема, про зміну паспорта або прізвища, контактної інформації, банківських реквізитів, а також працевлаштування чи припинення роботи. Також про зміни необхідно повідомляти у разі відкриття або припинення підприємницької діяльності.

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Подати оновлені дані можна кількома способами. Зокрема, це можна зробити онлайн через особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду України або особисто звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ.

Ще один варіант — надіслати необхідні документи поштою рекомендованим листом. Якщо зміни стосуються працевлаштування, відповідну інформацію також може передати роботодавець.

У Пенсійному фонді наголошують, що несвоєчасне повідомлення про зміни може призвести до неправильного нарахування виплат. У такому разі надміру отримані кошти можуть підлягати поверненню.

Пенсія в Україні 2026 — останні новини:

Як повідомлялося, деякі українські пенсіонери можуть отримати пенсію одразу за шість місяців наперед. Йдеться про людей, які офіційно знімаються з реєстрації в Україні та оформлюють виїзд на постійне проживання за кордон. Для цього пенсіонер має подати відповідну заяву до Пенсійного фонду. Після виплати коштів за пів року щомісячні перекази припиняються. Водночас право на пенсію за людиною зберігається і в майбутньому виплати можуть бути поновлені.

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Експерти радять заздалегідь подбати про майбутній розмір пенсії, а не чекати моменту виходу на заслужений відпочинок. Один із ключових чинників — страховий стаж, тому важливо офіційно працювати та контролювати сплату внесків. Також майбутню виплату можна збільшити завдяки добровільним пенсійним накопиченням. Водночас фахівці радять перевірити дані про стаж і заробіток у Пенсійному фонді, щоб завчасно виправити можливі помилки.

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