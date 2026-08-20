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ТСН у соціальних мережах

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Гроші
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Доплата до пенсії майже 1300 гривень: хто має право на додаткові гроші

Непрацюючим колишнім військовослужбовцям передбачена надбавка до пенсії за певних умов. Хто може отримати до 1 297 грн на кожного утриманця та як оформити виплату.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Доплата до пенсії для колишніх військових

Доплата до пенсії для колишніх військових

В Україні непрацюючі пенсіонери з-поміж колишніх військовослужбовців можуть щомісяця отримувати грошову доплату до пенсії за вислугу років або за інвалідністю. Розмір цієї надбавки становить 50% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що 2026 року дорівнює 1 297 грн.

Більше про це розповіли на сайті ПФУ.

Надбавка до пенсії для непрацюючих пенсіонерів: як отримати

Додаткові виплати призначають тим колишнім силовикам, які не працюють та утримують непрацездатних членів сім’ї. Перелік таких родичів чітко визначений статтею 30 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Надбавку нараховують на кожного утриманця, але лише за умови, що цей родич не отримує інших державних виплат, а саме:

  • пенсію за солідарною системою;

  • державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;

  • допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

  • соціальну підтримку на дітей одиноким матерям.

«За наявності двох або більше пенсіонерів кожен непрацездатний член сім’ї, який перебуває на їх спільному утриманні, враховується для нарахування надбавки тільки одному з пенсіонерів за їх вибором», — уточнили у ПФУ.

Щоб оформлення надбавки відбулося без затримок, пенсіонеру необхідно подати відповідну заяву та документи, що підтверджують факт утримання родича та відсутність у нього інших соціальних виплат, до Пенсійного фонду України.

Які потрібні документи для оформлення надбавки

Оформлення грошової надбавки до пенсії відбувається за чіткою процедурою: перелік необхідних паперів регулює постанова правління Пенсійного фонду України № 3-1 від 30 січня 2007 року.

Для призначення виплати заявнику необхідно підготувати такі документи:

  • Паспорт та картку платника податків.

  • Документи про родинні зв’язки з годувальником — паспорт, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб або, за потреби, рішення суду.

  • Підтвердження факту утримання непрацездатного родича — це можуть бути відомості про спільну реєстрацію чи інші довідки від органів місцевого самоврядування, або відповідне рішення суду.

  • Документи, які засвідчують, що заявник не працює, не веде підприємницьку діяльність з отриманням доходу та не проходить службу.

Якщо інформація про трудову діяльність відсутня в реєстрі застрахованих осіб, підійде копія наказу про звільнення, трудова книжка, контракт чи цивільно-правовий договір.

Якщо у вас немає можливості надати документи, факт припинення роботи чи служби встановлюють на підставі особистої заяви. У ній потрібно вказати дату, з якої особа не працює, та пояснити причини відсутності документів.

Зібраний пакет документів можна подати особисто, звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України.

Пенсія в Україні 2026 — останні новини:

Нагадаємо, частина українських пенсіонерів має право на щомісячну спеціальну надбавку до основної пенсії, розмір якої 2026 року становить 5 667 гривень.

Ці кошти передбачені Законом України №3113-ІХ для осіб, які зазнали політичних переслідувань (були репресовані, незаконно ув’язнені чи утримувані в психіатричних закладах) або брали участь у боротьбі за незалежність України у XX столітті. Сума підлягає щорічній індексації і виплачується щомісяця додатково до основних виплат.

Доплата не нараховується автоматично — для її отримання необхідно особисто звернутися до Пенсійного фонду України з заявою та документами, що підтверджують відповідний статус.

Водночас наявність українського страхового стажу не гарантує отримання пенсії за кордоном, адже ПФУ може відмовити у виплатах або припинити вже призначені через юридичні нюанси. Головним чинником є наявність та умови міжнародного договору про соціальне забезпечення з країною проживання.

Також підставами для відмови або зупинення виплат можуть стати відсутність угоди, обмеження щодо пільгових пенсій, неповідомлення ПФУ про зміну статусу чи виїзд, а також непроходження обов’язкової щорічної фізичної ідентифікації.

Щоб уникнути втрати виплат, пенсіонерам радять заздалегідь вивчити повний текст двосторонньої угоди з конкретною країною та отримати офіційні роз’яснення ПФУ, а не покладатися на загальну інформацію.

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