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До України повертається спека під +40, а з нею — новий удар стихії: синоптики попередили про небезпеку (мапа)
Україну накриє субтропічний зной, але частину областей освіжать грози. Синоптики розповіли прогноз погоди на 20 серпня.
До України повертається потужна спека з південних широт, яка вже від четверга, 20 серпня, почне суттєво підвищувати температурні показники по всій території країни. Водночас у деяких регіонах літню знойну погоду розбавлять короткочасні зливи з грозами та поривчастий вітер.
Про це повідомили синоптик Віталій Постригань та Український гідрометеорологічний центр.
Погода в Україні 20 серпня — прогноз синоптики
Як розповів синоптик Віталій Постригань, від четверга, 20 серпня, в Україну повернеться спека через гаряче субтропічне повітря. За даними європейських метеорологів, у нас буде тепліше, ніж у Мадриді та Парижі.
З 21 по 24 серпня утримуватиметься суха погода: вночі очікується 14–19°, вдень — 30–34°, а місцями спека сягатиме 35–37°.
Як зазначають в Українському гідрометеорологічному центрі, 20 серпня в більшості областей очікується мінлива хмарність без опадів. Лише у північній частині країни та в Карпатах удень місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами.
Вітер південно-західний, 7–12 м/с, однак удень у більшості західних та північних областей можливі пориви до 15–20 м/с. Нічна температура становитиме 11–16°, удень повітря прогріється до 25–30°, а на південному заході країни стовпчики термометрів піднімуться до 34°.
Попередження про пожежну небезпеку в Україні
За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, протягом 18–20 серпня на більшості території України оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Винятком є лише Волинська, Львівська та Закарпатська області.
Нагадаємо, раніше ми писали, що більша частина України опинилася в тилу холодного атмосферного фронту. Завітав він до нас із Балтики і через захід країни поступово рухається на схід.