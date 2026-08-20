Астрологічний прогноз на 20 серпня

Кажан / © Getty Images

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ці місячні доби мають такі характеристики:

Астрологічна порада дня: цей день несприятливий для нових починань — розраховувати на успіх у них не варто, а ось доводити до ладу все, що було розпочато раніше, не тільки можна, а й потрібно.

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Символ дня: Кажан.

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Стихія дня: Вогонь .

Щасливе число дня: 9 .

Щасливий колір дня: коричневий, каштановий, кавовий.

Щасливі камені дня: олександрит , раухтопаз, змійовик.

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За яку частину тіла відповідає: серце та судини.

Хвороби дня: хвороби , що почалися цього дня, можуть легко перейти у хронічну стадію, тому не варто їх ігнорувати. Існує велика ймовірність харчових інтоксикацій, нападів стенокардії та міжреберної невралгії, деякі з яких можуть мати психосоматичний характер; проте необхідно заздалегідь прийняти ліки, призначені лікарем.

Харчування протягом дня: піст і розвантажувальні дні допоможуть очистити організм від шлаків і токсинів; особливо важливо відмовитися від м’яса, грибів та алкоголю.

Стрижка дня: стрижка , зроблена цього дня, приносить здоров’я та довголіття.

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Сьогоднішні дачні роботи: можна обробляти землю та обрізати плодові дерева й кущі.

Магія та містика дня: цей день сприятливий для будь-якої магії, крім любовної — вона може призвести до протилежного результату.

Денні сни: сни цієї ночі не є пророчими і не мають сенсу, тому астрологи радять просто забути про них.

Табу дня: не варто зайвий раз дивитися у дзеркало, а розбите дзеркало взагалі вважається поганою прикметою.

Цитата дня: «Віра і знання — дві чаші терезів: чим вище одна, тим нижча інша» (Артур Шопенгауер).

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