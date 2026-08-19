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Ахтем Сеітаблаєв, Олексій Суханов і учасниця "Холостяка-14" прочитали вірші на благодійному вечорі
Українські знаменитості об’єдналися заради допомоги військовослужбовцям Національної гвардії України.
У столичному ресторані «Причал» відбувся традиційний благодійний вечір української поезії «Читай серцем» на підтримку збору на потреби окремої артилерійської бригади НацГвардії України.
У заході взяли участь актор Ахтем Сеітаблаєв, телеведучий Олексій Суханов, учасниця реалітішоу «Холостяк-14» Анастасія Половинкіна, співаки OKS і Ліза Бібікова, військовослужбовець окремої артилерійської бригади НГУ, музикант — Андрій Ейсмонт, журналіст та письменник Володимир Бірюков, блогери Юлія Слободянюк і Святослав Заставний.
Під супровід клавіш артистки ГОЛУБКА вони прочитали поезії зі збірок серії «КнигаLOVE» від видавництва #книголав, склад якого було знищено внаслідок російської атаки.
На івент також завітали співачка INEYA, телеведучі Андрій Чорновол, Оксана Кучма і Наталка Тур, музичний оглядач Роман Бутурлакін та інші.