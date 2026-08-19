Ахтем Сеітаблаєв, Олексій Суханов і учасниця "Холостяка-14" прочитали вірші на благодійному вечорі

Реклама

У столичному ресторані «Причал» відбувся традиційний благодійний вечір української поезії «Читай серцем» на підтримку збору на потреби окремої артилерійської бригади НацГвардії України.

У заході взяли участь актор Ахтем Сеітаблаєв, телеведучий Олексій Суханов, учасниця реалітішоу «Холостяк-14» Анастасія Половинкіна, співаки OKS і Ліза Бібікова, військовослужбовець окремої артилерійської бригади НГУ, музикант — Андрій Ейсмонт, журналіст та письменник Володимир Бірюков, блогери Юлія Слободянюк і Святослав Заставний.

Реклама

Ахтем Сеітаблаєв через службу в ЗСУ доєднався до читань онлайн

Олексій Суханов

Анастасія Половинкіна

OKS

Ліза Бібікова

Володимир Бірюков

Бійці ОАБр НГУ

Святослав Заставний

Під супровід клавіш артистки ГОЛУБКА вони прочитали поезії зі збірок серії «КнигаLOVE» від видавництва #книголав, склад якого було знищено внаслідок російської атаки.

Реклама

ГОЛУБКА

На івент також завітали співачка INEYA, телеведучі Андрій Чорновол, Оксана Кучма і Наталка Тур, музичний оглядач Роман Бутурлакін та інші.

Марина Осаула, Юліан Новак та Андрій Чорновол

Наталка Тур, Андрій Чорновол і Оксана Кучма

Реклама

Новини партнерів