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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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36
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1 хв

Ахтем Сеітаблаєв, Олексій Суханов і учасниця "Холостяка-14" прочитали вірші на благодійному вечорі

Українські знаменитості об’єдналися заради допомоги військовослужбовцям Національної гвардії України.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Ахтем Сеітаблаєв, Олексій Суханов і учасниця "Холостяка-14" прочитали вірші на благодійному вечорі

У столичному ресторані «Причал» відбувся традиційний благодійний вечір української поезії «Читай серцем» на підтримку збору на потреби окремої артилерійської бригади НацГвардії України.

У заході взяли участь актор Ахтем Сеітаблаєв, телеведучий Олексій Суханов, учасниця реалітішоу «Холостяк-14» Анастасія Половинкіна, співаки OKS і Ліза Бібікова, військовослужбовець окремої артилерійської бригади НГУ, музикант — Андрій Ейсмонт, журналіст та письменник Володимир Бірюков, блогери Юлія Слободянюк і Святослав Заставний.

Ахтем Сеітаблаєв через службу в ЗСУ доєднався до читань онлайн

Ахтем Сеітаблаєв через службу в ЗСУ доєднався до читань онлайн

Олексій Суханов

Олексій Суханов

Анастасія Половинкіна

Анастасія Половинкіна

OKS

OKS

Ліза Бібікова

Ліза Бібікова

Володимир Бірюков

Володимир Бірюков

Бійці ОАБр НГУ

Бійці ОАБр НГУ

Святослав Заставний

Святослав Заставний

Під супровід клавіш артистки ГОЛУБКА вони прочитали поезії зі збірок серії «КнигаLOVE» від видавництва #книголав, склад якого було знищено внаслідок російської атаки.

ГОЛУБКА

ГОЛУБКА

На івент також завітали співачка INEYA, телеведучі Андрій Чорновол, Оксана Кучма і Наталка Тур, музичний оглядач Роман Бутурлакін та інші.

Марина Осаула, Юліан Новак та Андрій Чорновол

Марина Осаула, Юліан Новак та Андрій Чорновол

Наталка Тур, Андрій Чорновол і Оксана Кучма

Наталка Тур, Андрій Чорновол і Оксана Кучма

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