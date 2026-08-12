Яке свято 19 серпня 2026 року / © ТСН

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19 серпня 2026 року — середа. 1637-й день війни в Україні.

Яке свято 19 серпня

19 серпня віряни святкують День пам’яті святого мученика Андрія Стратопедарха і тих, хто з ним / © pexels.com

19 серпня віряни святкують День пам’яті святого мученика Андрія Стратопедарха і тих, хто з ним. Андрій був воєначальником (стратопедархом) римського війська. Перед важливою битвою він разом зі своїми воїнами звернувся з молитвою до Ісуса Христа, після чого здобув перемогу над значно сильнішим ворогом. Усвідомивши силу християнської віри, Андрій і близько 2 593 воїнів прийняли хрещення. Коли про це дізналася влада, Андрія та його воїнів намагалися змусити зректися Христа. Вони відмовилися принести жертви язичницьким богам, за що були піддані жорстоким катуванням і згодом страчені. Церква шанує їх як приклад мужності, вірності Богові та незламності перед випробуваннями.

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19 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день орангутана / © pexels.com

19 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день орангутана. Орангутани живуть лише на островах Борнео та Суматра, а також невелика популяція — на острові, де мешкає найрідкісніший вид, тапанульський орангутан. Вони є одними з найближчих родичів людини, адже мають близько 97% спільної ДНК з людьми. Ці примати вирізняються високим інтелектом: вони вміють користуватися простими знаряддями, будують гнізда на деревах і навчають своїх дитинчат необхідних навичок для виживання.

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19 серпня День пасічника в Україні / © pexels.com

Також 19 серпня День пасічника в Україні. Це професійне свято людей, які займаються бджільництвом, доглядають за бджолиними сім’ями та зберігають давні традиції українського медоваріння й пасічництва. Свято було встановлене Указом Президента України № 815/97 від 15 серпня 1997 року на підтримку ініціативи Міністерства агропромислового комплексу України та Спілки пасічників України.

19 серпня Всесвітній день фотографії / © pexels.com

А ще 19 серпня Всесвітній день фотографії. Дата обрана на честь події 19 серпня 1839 року, коли уряд Франції офіційно представив світові винахід дагеротипії — одного з перших практичних способів отримання фотографічних зображень, створеного Луї Дагер та Жозеф Нісефор Ньєпс.

19 серпня святкують Міжнародний день банта / © pexels.com

19 серпня святкують Міжнародний день банта. Це неофіційне свято, присвячене одному з найпоширеніших декоративних символів — банту, який асоціюється з красою, святом, подарунками та творчістю. Бант має давню історію. Його використовували ще в минулому як елемент одягу, прикрасу зачісок, оздоблення подарунків і предметів побуту. З часом він став символом урочистості, турботи та уваги — саме тому банти часто прикрашають подарункові коробки, листівки, святковий декор і дитячі речі.

19 серпня День поштової марки / © pexels.com

Також 19 серпня День поштової марки. Поштова марка вперше з’явилася 6 травня 1840 року у Великій Британії. Першою у світі стала «Пенні Блек» (Penny Black) із зображенням королеви Вікторії. Вона змінила систему поштових відправлень, адже відтоді оплату за пересилання листів почали здійснювати заздалегідь.

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19 серпня Всесвітній день гуманітарної допомоги / © pexels.com

А ще 19 серпня Всесвітній день гуманітарної допомоги. Дата була встановлена Генеральною Асамблеєю ООН у 2008 році на знак пам’яті про загиблих гуманітарних працівників, зокрема після нападу на представництво ООН у Багдаді 19 серпня 2003 року, внаслідок якого загинули співробітники організації.

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