Яке церковне свято в Україні 12 серпня

Церковне свято 12 серпня / © pexels.com

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12 серпня (25 серпня), в православному календарі день пам’яті святих мучеників Фотія і Аникити. Святі мученики Фотій і Аникита жили у III столітті в місті Нікомидія (територія сучасної Туреччини) за часів правління римського імператора Діоклетіана. Цей період увійшов в історію як один із найжорстокіших для християн, адже влада Римської імперії організувала масштабні переслідування послідовників Христа.

Святий Аникита Нікомидійський був знатним воїном і родичем святого Фотія. Він відкрито сповідував християнську віру та не боявся виступати проти наказів імператора, які вимагали поклонятися язичницьким богам.

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Святий Фотій Нікомидійський був племінником Аникити. Побачивши стійкість свого родича, він також став на шлях служіння Христу та розділив із ним усі випробування.

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За переказами, Аникита сміливо виступив перед імператором Діоклетіаном і засудив язичницьке поклоніння. За це його піддали жорстоким тортурам. Проте, незважаючи на страждання, святий залишався непохитним і не зрікся своєї віри.

Коли Аникиту намагалися стратити, відбулося диво: за християнськими переказами, Господь зберіг йому життя, а багато людей, які стали свідками цих подій, увірували в Христа.

Фотій, побачивши мужність свого дядька, відкрито заявив про свою віру та підтримав його. За це він також був схоплений і приречений на мученицькі страждання.

Церковне свято в Україні 12 серпня за старим календарем

За старим календарем 12 серпня в Україні вшановували пам’ять апостолів від 70-ти Сили, Силуана, Андроніка та інших. Святий апостол Сила був одним із найближчих співробітників апостола Павла. Він разом із ним проповідував у різних містах, переживав переслідування та ув’язнення. За переказами, саме через його стійку віру багато людей навернулися до Христа.

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Апостол Силуан також був сподвижником апостола Павла. Він допомагав у поширенні християнського вчення та брав участь у написанні послань перших християнських громад. Його згадують як мудрого наставника і ревного служителя Церкви.

Апостол Андронік разом зі своєю дружиною Юнією проповідував Христову віру. Апостол Павло називав їх своїми родичами та співв’язнями, які «прославилися між апостолами» своєю відданістю служінню Богові.

Прикмети 12 серпня

Народні прикмети 12 серпня / © pexels.com

Якщо день сонячний і теплий — осінь буде сухою та затяжною.

Дощ 12 серпня віщує дощову осінь і хороший урожай грибів.

Ранковий туман — до ясної погоди та теплої погожої осені.

Що не можна робити 12 серпня

За народними віруваннями, день Фотія Повіткового варто було проводити спокійно й без зайвої метушні. Не рекомендували влаштовувати гучні гуляння, співати пісні чи організовувати пишні застілля, адже вважалося, що цей час більше підходить для праці, роздумів і домашніх справ.

Що можна робити 12 серпня

У народному календарі цей день відомий під назвою Фотя Повітковий. Наші предки вважали його сприятливим часом для наведення порядку в господарстві. За традицією, господарі прибирали в повітках — невеликих господарських приміщеннях або прибудовах, де зазвичай зберігали сіно й корм для тварин, сільськогосподарський інвентар, різні інструменти та речі, необхідні в щоденній праці.

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