День ангела 12 серпня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 12 серпня / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 12 серпня

12 серпня 2026 року привітайте з іменинами Антона, Аркадія, В’ячеслава, Василя, Дмитра, Івана, Іллю, Леоніда, Матвія, Миколу, Михайла, Олександра, Олексія, Петра, Сергія, Степана, Федора, Якова.

Антон — латинське походження, означає «вступати в бій». В дитинстві комунікабельний. В дорослому віці стає творчим.

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Аркадій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «житель Аркадії». В дитинстві доброзичливий. В дорослому віці стає рішучим.

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В’ячеслав — старослов’янське коріння, тлумачиться як «велика слава». В дитинстві примхливий. В дорослому віці стає відданим.

Василь — давньогрецьке походження, означає «цар». В дитинстві вихований. В дорослому віці стає добрим.

Дмитро — давньогрецьке ім’я, перекладається як «присвячений Деметрі». В дитинстві терплячий. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як «милість Божа». В дитинстві тихий. В дорослому віці стає неквапливим.

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Ілля — давньоєврейське походження, означає «мій Бог Яхве». В дитинстві веселий. В дорослому віці має м’який характер.

Леонід — давньогрецьке ім’я, перекладається як «схожий до лева». В дитинстві гордовитий. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Матвій — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «дарунок від Бога». В дитинстві потребує підтримки батьків. В дорослому віці стає замкнутим.

Микола — давньогрецьке походження, означає «переможець народів». В дитинстві ніжний. В дорослому віці стає доброзичливим.

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Михайло — давньоєврейське ім’я, перекладається «хто як Бог». В дитинстві ввічливий. В дорослому віці стає справедливим.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «захисник». В дитинстві сміливий. В дорослому віці стає чесним.

Олексій — давньогрецьке походження, означає «помічник». В дитинстві енергійний. В дорослому віці стає комунікабельним.

Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як «скеля». В дитинстві податливий. В дорослому віці стає сором’язливим.

Сергій — латинське коріння, тлумачиться як «знатний». В дитинстві тихий. В дорослому віці стає чесним.

Степан — давньогрецьке походження, означає «вінець». В дитинстві комунікабельний. В дорослому віці стає рухливим.

Федір — давньогрецьке ім’я, перекладається як «подарунок Божий». В дитинстві ніжний. В дорослому віці стає рішучим.

Яків — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «наступати по п’ятах». В дитинстві активний. В дорослому віці стає співчуливим.

День ангела 12 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 12 серпня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, оберігає від негараздів і веде світлою дорогою життя. Бажаю міцного здоров’я, щирої любові, радості у кожному дні, душевного спокою та здійснення найзаповітніших мрій. Нехай у серці завжди живуть віра, надія і тепло!

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Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій Ангел-охоронець завжди підтримував тебе, допомагав долати труднощі та дарував сили для нових звершень. Нехай життя буде наповнене щасливими моментами, добрими людьми, приємними подіями та безмежною радістю. Будь щасливим (ою) і нехай доля буде до тебе прихильною!

***

З Днем ангела! Нехай твій небесний захисник завжди тримає тебе під своїм крилом, дарує мир у душі, здоров’я, добробут і щоденні приводи для усмішки. Бажаю світла, любові та Божого благословення на кожному кроці!

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Вітаю з прекрасним святом — Днем ангела! Нехай цей день принесе багато теплих слів, щирих побажань і приємних емоцій. Бажаю, щоб твій Ангел завжди допомагав у важливі моменти, оберігав від усього лихого, а життя дарувало лише радісні зустрічі, успіхи та щасливі події.

***

У День ангела бажаю тобі відчувати турботу неба й підтримку свого покровителя. Нехай кожен день буде наповнений гармонією, добром і любов’ю, а поруч завжди будуть люди, які цінують, поважають і щиро люблять тебе. Нехай серце буде спокійним, а душа — щасливою! Зі святом!

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