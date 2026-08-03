Які рибні консерви краще не купувати в супермаркеті, але всі чомусь їх беруть

Які рибні консерви краще не купувати / © Freepik

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Рибні консерви давно стали одним із найпопулярніших продуктів у супермаркетах. Вони довго зберігаються, не потребують приготування та часто виручають, коли потрібно швидко зробити салат, бутерброди чи вечерю. Однак експерти із безпеки харчових продуктів попереджають: далеко не всі консерви однаково якісні. Деякі товари регулярно опиняються в кошиках покупців лише через низьку ціну чи яскраве паковання. Фахівці радять не орієнтуватися лише на бренд чи акційну вартість. Найважливіше, уважно читати етикетку та оцінювати сам продукт.

Які консерви найчастіше розчаровують покупців

Одними з найбільш суперечливих експерти називають дешеві рибні консерви у томатному соусі. Саме їх часто купують через доступну ціну, але в таких банках нерідко виявляється зовсім небагато риби.

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У бюджетних варіантах основний об’єм можуть займати:

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густий томатний соус;

крохмаль або загусники;

велика кількість цукру;

рослинна олія;

спеції, які забивають смак самої риби.

У результаті покупець платить не стільки за рибу, скільки за соус.

Чому важливо читати склад

Експерти рекомендують обирати консерви, де риба зазначена першим інгредієнтом. Це означає, що її в продукті найбільше.

Насторожити повинні ситуації, коли на початку списку інгредієнтів вказані вода, томатний соус, рослинна олія або різні добавки, а сама риба стоїть наприкінці переліку.

Також бажано, щоб склад був максимально простим:

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риба;

сіль;

власний сік або якісна олія;

натуральні спеції.

Чим менше допоміжних компонентів, тим краще.

Чому не слід купувати дешеві консерви

Багато людей вважають, що між дорогими й дешевими консервами різниця незначна. Насправді це не зовсім так.

У продуктах нижчої цінової категорії нерідко використовують:

дрібніші шматки риби;

обрізки;

більше заливки;

більшу кількість кісток.

Через це фактична маса самої риби може бути значно меншою, ніж очікує покупець.

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Які консерви вважаються найкращими

Дієтологи рекомендують звертати увагу на консерви:

у власному соку;

з мінімальною кількістю інгредієнтів;

із зазначенням конкретного виду риби;

без великої кількості підсилювачів смаку.

Особливо цінуються консервований тунець, сардини, скумбрія, лосось та сайра, якщо вони містять достатню кількість риби й мають прозорий склад.

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