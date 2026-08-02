Матіас чи оселедець: чим відрізняється ця риба і яка з них смачніша та корисніша

Як правильно вибирати оселедець / © Фото з відкритих джерел

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Оселедець уже багато років залишається однією з найпопулярніших риб на українському столі. Проте в магазинах дедалі частіше можна побачити продукт із назвою «матіас». Багато покупців вважають, що це окремий вид риби чи дорожчий різновид оселедця. Насправді це не так. Експерти пояснюють, що матіас і оселедець відносяться до одного виду риби, однак між ними існують важливі відмінності. Вони стосуються віку, способу вилову, смаку, жирності та навіть технології приготування.

Що таке матіас

Попри поширену думку, матіас — це не окремий вид риби. Так називають молодий оселедець, виловлений у певний період, ще до початку нересту.

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Саме в цей час риба накопичує максимальну кількість жиру, завдяки чому її м’ясо стає дуже ніжним, м’яким і буквально тане в роті. Через це матіас вважається справжнім делікатесом у багатьох європейських країнах.

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Класичний матіас проходить мінімальну обробку — його солять зовсім трохи або маринують, щоб максимально зберегти природний смак.

Чим звичайний оселедець відрізняється від матіаса

Звичайний оселедець найчастіше виловлюють у різний час року, зокрема після нересту. Через це його жирність може бути нижчою, а м’ясо — більш щільним.

Крім того, традиційний оселедець зазвичай проходить сильніше засолювання, тому смак у нього більш насичений і солоний.

Основні відмінності:

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матіас — молодий оселедець до нересту;

містить більше природного жиру;

має ніжніше та соковитіше м’ясо;

зазвичай слабше солиться;

смак більш делікатний.

Звичайний оселедець може бути менш жирним, зате має більш виражений рибний аромат і чудово підходить для традиційних українських страв.

Яка риба корисніша

З погляду харчової цінності обидва продукти дуже схожі. І матіас, і звичайний оселедець є чудовими джерелами:

омега-3 жирних кислот;

повноцінного білка;

вітаміну D;

вітаміну B12;

йоду;

селену;

фосфору;

калію.

Саме омега-3 вважається головною перевагою цієї риби. Вона підтримує здоров’я серця й судин, позитивно впливає на роботу мозку, допомагає зменшувати запальні процеси та сприяє нормальному рівню холестерину.

Матіас через більшу жирність може містити трохи більше корисних жирних кислот, однак різниця не є настільки великою, щоб назвати звичайний оселедець менш корисним.

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Кому варто обмежити вживання оселедцю

Попри численні переваги, солоний оселедець підходить не всім. Лікарі радять бути обережними людям, які мають:

артеріальну гіпертензію;

захворювання нирок;

серцеву недостатність;

схильність до набряків.

Причина полягає у великій кількості солі, яка використовується під час засолювання. Якщо є такі проблеми зі здоров’ям, краще вибирати слабосолоні варіанти або вимочувати рибу у холодній воді перед вживанням.

Як вибрати якісний продукт

Фахівці радять уважно читати склад на пакованні. Якісний матіас або оселедець повинні містити мінімум інгредієнтів:

рибу;

сіль;

воду;

спеції (за потреби).

Бажано уникати продукції з великою кількістю підсилювачів смаку, ароматизаторів, барвників і консервантів.

Якщо купуєте вагову рибу, звертайте увагу на її зовнішній вигляд. М’ясо має бути щільним, без стороннього запаху, а розсіл — прозорим.

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