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Матіас чи оселедець: чим відрізняється ця риба і яка з них смачніша та корисніша
У чому різниця між цими популярними видами риби та як зробити правильний вибір.
Оселедець уже багато років залишається однією з найпопулярніших риб на українському столі. Проте в магазинах дедалі частіше можна побачити продукт із назвою «матіас». Багато покупців вважають, що це окремий вид риби чи дорожчий різновид оселедця. Насправді це не так. Експерти пояснюють, що матіас і оселедець відносяться до одного виду риби, однак між ними існують важливі відмінності. Вони стосуються віку, способу вилову, смаку, жирності та навіть технології приготування.
Що таке матіас
Попри поширену думку, матіас — це не окремий вид риби. Так називають молодий оселедець, виловлений у певний період, ще до початку нересту.
Саме в цей час риба накопичує максимальну кількість жиру, завдяки чому її м’ясо стає дуже ніжним, м’яким і буквально тане в роті. Через це матіас вважається справжнім делікатесом у багатьох європейських країнах.
Класичний матіас проходить мінімальну обробку — його солять зовсім трохи або маринують, щоб максимально зберегти природний смак.
Чим звичайний оселедець відрізняється від матіаса
Звичайний оселедець найчастіше виловлюють у різний час року, зокрема після нересту. Через це його жирність може бути нижчою, а м’ясо — більш щільним.
Крім того, традиційний оселедець зазвичай проходить сильніше засолювання, тому смак у нього більш насичений і солоний.
Основні відмінності:
матіас — молодий оселедець до нересту;
містить більше природного жиру;
має ніжніше та соковитіше м’ясо;
зазвичай слабше солиться;
смак більш делікатний.
Звичайний оселедець може бути менш жирним, зате має більш виражений рибний аромат і чудово підходить для традиційних українських страв.
Яка риба корисніша
З погляду харчової цінності обидва продукти дуже схожі. І матіас, і звичайний оселедець є чудовими джерелами:
омега-3 жирних кислот;
повноцінного білка;
вітаміну D;
вітаміну B12;
йоду;
селену;
фосфору;
калію.
Саме омега-3 вважається головною перевагою цієї риби. Вона підтримує здоров’я серця й судин, позитивно впливає на роботу мозку, допомагає зменшувати запальні процеси та сприяє нормальному рівню холестерину.
Матіас через більшу жирність може містити трохи більше корисних жирних кислот, однак різниця не є настільки великою, щоб назвати звичайний оселедець менш корисним.
Кому варто обмежити вживання оселедцю
Попри численні переваги, солоний оселедець підходить не всім. Лікарі радять бути обережними людям, які мають:
артеріальну гіпертензію;
захворювання нирок;
серцеву недостатність;
схильність до набряків.
Причина полягає у великій кількості солі, яка використовується під час засолювання. Якщо є такі проблеми зі здоров’ям, краще вибирати слабосолоні варіанти або вимочувати рибу у холодній воді перед вживанням.
Як вибрати якісний продукт
Фахівці радять уважно читати склад на пакованні. Якісний матіас або оселедець повинні містити мінімум інгредієнтів:
рибу;
сіль;
воду;
спеції (за потреби).
Бажано уникати продукції з великою кількістю підсилювачів смаку, ароматизаторів, барвників і консервантів.
Якщо купуєте вагову рибу, звертайте увагу на її зовнішній вигляд. М’ясо має бути щільним, без стороннього запаху, а розсіл — прозорим.