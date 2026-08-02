Ліниві вареники з вишнею та ніжним сирним тістом: цікавий рецепт

Ліниві вареники з вишнею та ніжним сирним тістом instagram.com/yummy.lera / © Instagram

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Одначе, навіть класичні рецепти можна зробити цікавішими. Фудблогерка Valeriia Veligura запропонувала оригінальну версію знайомої страви — ліниві вареники з ягідною начинкою всередині. Цей рецепт нагадує популярний лайфгак із «лінивими пельменями», але тепер у солодкому форматі. У результаті виходять акуратні сирні кульки з сюрпризом усередині — соковитою вишнею, яка додає приємної кислинки та робить смак ще цікавішим.

Інгредієнти кисломолочний сир 450 г цукор 30–45 г сіль дрібка кукурудзяний крохмаль 25 г вишні (можна інші ягоди) вода борошно

Ліниві вареники з вишнею та ніжним сирним тістом instagram.com/yummy.lera / © Instagram

Приготування

Спочатку потрібно поєднати кисломолочний сир, цукор, сіль і кукурудзяний крохмаль. Масу добре перемішують, щоб вона стала однорідною. Далі від сирної маси беруть приблизно по 15 г, формують кульки та додають усередину вишню чи іншу ягоду. Проте є важливий кулінарний хитрик, сформовані кульки обов’язково потрібно відправити у морозилку приблизно на 60 хв. Саме цей етап допомагає вареникам краще тримати форму під час приготування. Після охолодження починається незвичайний етап. Кульки потрібно занурити у воду, обваляти у борошні та повторити цей процес тричі. Наприкінці кожну кульку варто трохи прокрутити в руках, завдяки цьому тісто стає щільнішим, а форма вареників виходить рівнішою та акуратнішою. Готові кульки опускають у підсолену киплячу воду. Після того, як вареники спливуть на поверхню, їх потрібно варити ще приблизно 3 хв. Під час варіння важливо періодично обережно перемішувати вареники, щоб вони не прилипли до дна каструлі та зберегли красиву форму.

Подавання

Коли вареники готові, їх треба змастити вершковим маслом, а далі, найприємніша частина — подавання. Найкраще вони смакують зі сметаною, свіжими ягодами, ягідним соусом та улюбленими додатками до сирних страв.

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Ніжне сирне тісто, вершкова текстура та ягідна начинка всередині створюють той самий баланс, коли проста домашня страва має сучасний вигляд.

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