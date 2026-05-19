Домашні вареники з картоплею та грибами: рецепт класичної української страви

Домашні вареники з картоплею та грибами tiktok.com/@lypovva

Українська кухня сьогодні переживає нову хвилю популярності, і не лише через тренд на локальні продукти. Ми все частіше повертаємося до рецептів, які дарують відчуття стабільності та турботи. Саме тому класичні вареники знову опиняються у центрі гастрономічної уваги, але тепер уже не лише як традиційна страва, а як справжній кулінарний ритуал.

Фудблогерка lypovva поділилася рецептом вареників із картоплею та печерицями, у якому поєднуються прості інгредієнти, м’яке тісто на окропі та насичена домашня начинка.

Інгредієнти

Для тіста

борошно 500 г

сіль ½ ч. л

кукурудзяний крохмаль 1 ст. л

олія 2 ст. л

окріп 250 мл

яйця 1 шт.

Для начинки

картопля 800 г

печериці 400 г

цибуля 1–2 шт.

зелена цибуля

сіль

чорний перець

Приготування

Для тіста змішайте борошно, сіль і кукурудзяний крохмаль. Додайте яйце, олію та окріп. Спочатку перемішуйте ложкою, а потім добре вимісіть руками. Тісто має вийти еластичним, м’яким і не липнути до рук. Загорніть його у пакет або харчову плівку та залиште «відпочити» приблизно на 20 хвилин. Для начинки відваріть картоплю та розімніть її у пюре. Окремо обсмажте цибулю та печериці до золотистості, після чого додайте їх до картоплі. Всипте трохи зеленої цибулі, приправте сіллю та чорним перцем. За бажанням можна додати трохи вершкового масла. Розкачайте тісто, сформуйте вареники та викладайте начинку невеликими порціями. Варіть у киплячій підсоленій воді до моменту, коли вареники спливуть на поверхню. Подавати можна зі сметаною, смаженою цибулею чи навіть із вершковим маслом і свіжою зеленню.

У світі гастрономічних трендів саме прості рецепти часто стають найціннішими. Вареники з картоплею та грибами — це емоції та вспомини про тепло, дім, традиції та задоволення від процесу.

