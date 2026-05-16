Вселенська Троїцька поминальна субота 2026 року: дата, молитви та традиції згадування померлих

2026 року Троїцька поминальна субота припадає на 30 травня. Це одна з двох Вселенських батьківських субот у православному календарі — разом із М’ясопусною, яку святкують 14 лютого.

У ці дні церква закликає вірян до особливої спільної молитви за всіх спочилих — як за рідних, так і за тих, про кого нікому помолитися.

Що означає Троїцька поминальна субота

Троїцька батьківська субота має особливе духовне значення. Вважається, що молитва цього дня напередодні Зішестя Святого Духа має особливу силу для очищення та упокою душ померлих.

Церква наголошує: це день не лише пам’яті, а й духовного єднання живих і померлих у молитві.

Богослужіння перед Трійцею

Напередодні, у п’ятницю ввечері, у храмах служать парастас — заупокійне богослужіння за всіх спочилих.

У саму Троїцьку поминальну суботу відбувається Божественна літургія та загальна панахида, під час якої священники та віряни спільно моляться за упокій душ померлих.

Як правильно поминати у Троїцьку суботу

Цього дня традиційно:

подають поминальні записки з іменами померлих;

відвідують храм і беруть участь у молитві;

впорядковують могили та прикрашають їх зеленню;

відвідують кладовища.

Поминальна трапеза має бути стриманою, без алкоголю — головний акцент робиться на молитві та пам’яті, а не на застіллі.

Що можна і не можна робити

Церква закликає утриматися від:

розпивання алкоголю на кладовищах;

залишання їжі та напоїв на могилах;

гучних застіль біля місць поховань;

осуду померлих у розмовах.

Поминальний обід краще провести вдома, а частину страв традиційно віддати тим, хто цього потребує.

Водночас робота цього дня не заборонена, але вірян закликають зберігати тишу, спокій і духовну зосередженість.

Народні прикмети на 30 травня

У народі з Троїцькою поминальною суботою пов’язують кілька прикмет:

дощ цього дня — до врожайного літа з грибами та ягодами;

посіяний ячмінь обіцяє добрий урожай.

Наступного дня після поминальної суботи, 31 травня 2026 року, православні святкують Святу Трійцю (Зелені свята) — одне з найбільших християнських свят року.

Молитва на Троїцьку поминальну суботу

Господи Боже Всеблагий, даруй нам силу зберегти в пам’яті образів рабів Твоїх (імена померлих), які відійшли з цього світу.

Нехай їхня пам’ять буде благословенна нами, їхніми близькими.

Дозволь нам згадувати їх з любов’ю і вдячністю за все, що вони зробили для нас за життя.

Просимо Тебе, Милосердний Боже, почуй нашу молитву і помилуй душі померлих.

