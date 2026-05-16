Росія посеред дня атакує велике місто: сталися вибухи
У суботу, 16 травня, у Дніпрі сталося кілька потужних вибухів. У місті від 11:43 лунають сирени через загрозу з повітря.
Про це повідомили місцеві медіа.
«У Дніпрі чутно вибух», — повідомили кореспонденти «Суспільного». Нові вибухи пролунали за 20 хв.
Зауважимо, що військові попереджали про загрозу БпЛА, які фіксували на околицях міста. Наразі офіційної інформації від влади немає.
