Росія посеред дня атакує велике місто: сталися вибухи

У суботу, 16 травня, у Дніпрі сталося кілька потужних вибухів. У місті від 11:43 лунають сирени через загрозу з повітря.

Про це повідомили місцеві медіа.

«У Дніпрі чутно вибух», — повідомили кореспонденти «Суспільного». Нові вибухи пролунали за 20 хв.

Зауважимо, що військові попереджали про загрозу БпЛА, які фіксували на околицях міста. Наразі офіційної інформації від влади немає.

