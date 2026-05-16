Россия посреди дня атакует большой город: произошли взрывы
После взрывов, прогремевших в областном центре, в небе возникло задымление.
В субботу, 16 мая, в Днепре произошло несколько мощных взрывов. В городе с 11:43 до 12:37 раздавались сирены из-за угрозы с воздуха.
Об этом сообщили местные медиа.
«В Днепре слышен взрыв», — сообщили корреспонденты «Суспільного». Новые взрывы прогремели через 20 мин.
Что известно о взрывах
Заметим, что военные предупреждали об угрозе БПЛА, фиксировавшейся на окраинах города. Впоследствии местные власти добавили, что в небе отработала противовоздушная оборона.
«Звуки взрывов, которые слышали жители Днепра, — работа нашей ПВО», — заявил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Напомним, сегодня, 16 мая, в Украине была объявлена воздушная тревога. В частности, сирены звучали в Киеве и области. Военные предупреждали об угрозе российских ударов баллистики с северного направления.