Россия посреди дня атакует большой город: произошли взрывы

Взрыв. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В субботу, 16 мая, в Днепре произошло несколько мощных взрывов. В городе с 11:43 до 12:37 раздавались сирены из-за угрозы с воздуха.

Об этом сообщили местные медиа.

«В Днепре слышен взрыв», — сообщили корреспонденты «Суспільного». Новые взрывы прогремели через 20 мин.

Задым над городом после серии взрывов.

Что известно о взрывах

Заметим, что военные предупреждали об угрозе БПЛА, фиксировавшейся на окраинах города. Впоследствии местные власти добавили, что в небе отработала противовоздушная оборона.

«Звуки взрывов, которые слышали жители Днепра, — работа нашей ПВО», — заявил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Напомним, сегодня, 16 мая, в Украине была объявлена воздушная тревога. В частности, сирены звучали в Киеве и области. Военные предупреждали об угрозе российских ударов баллистики с северного направления.

Дата публикации 11:50, 16.05.26

