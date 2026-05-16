В Україні оголошено повітряну тривогу: що відомо (мапа)
За даними військових, існує загроза російських ударів балістикою з північного напрямку
В суботу, 16 травня, у низці областей України оголошено повітряну тривогу. Зокрема, «почервоніли» Київ і область. Загрози наразі немає для західних і частково південних регіонів.
Про це стало відомо з мапи тривог.
«Загроза застосування балістичного озброєння (північ)», — повідомили у Командуванні ПС ЗСУ.
Окрім того, кілька хвилин тому військові повідомили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку, а також загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Нагадаємо, зранку 16 травня потужні сколихнули вибухи Запоріжжя. Російська армія атакувала місто безпілотниками. Щонайменше дві людини отримали поранення.
Окрім того, зрання гриміли вибухи і в Одесі. Окупанти також атакували місто ударними дронами, які заходили з акваторії Чорного моря.