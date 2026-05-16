В Україні оголошено повітряну тривогу: що відомо (мапа)

В суботу, 16 травня, у низці областей України оголошено повітряну тривогу. Зокрема, «почервоніли» Київ і область. Загрози наразі немає для західних і частково південних регіонів.

Про це стало відомо з мапи тривог.

«Загроза застосування балістичного озброєння (північ)», — повідомили у Командуванні ПС ЗСУ.

Окрім того, кілька хвилин тому військові повідомили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку, а також загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Мапа тривог станом на 10:50 суботи, 16 травня.

Нагадаємо, зранку 16 травня потужні сколихнули вибухи Запоріжжя. Російська армія атакувала місто безпілотниками. Щонайменше дві людини отримали поранення.

Окрім того, зрання гриміли вибухи і в Одесі. Окупанти також атакували місто ударними дронами, які заходили з акваторії Чорного моря.

