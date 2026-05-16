Україну накриє негода: де оголошено штормове попередження

Гроза. / © Associated Press

Сьогодні, 16 травня, у деяких областях України погіршиться погода. Низку регіонів накрить грози та сильні пориви вітру.

Про це повідомили синоптики Українського гідрометцентру.

Синоптики попереджають, що вже сьогодні небезпечні погодні явища очікуються у деяких областях на заході країни. Оголошено I рівень небезпеки (жовтий).

«16 травня вдень у більшості західних областей грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с», — йдеться у повідомленні.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 16 травня. / © Укргідрометцентр

Синоптик Віталій Постригань повідомив, що атмосфера вже переналаштовується на літо, а тому погода поки що залишатиметься мінливою.

За даними Укргідрометцентру, вдень 16 травня повітря прогріється до цілком комфортних +18…+23 градусів. Уже в неділю та понеділок, 17–18 травня, ініціативу перехопить інший атмосферний фронт, який цього разу насунеться зі сходу.

