- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 138
- Час на прочитання
- 1 хв
Україну накриє негода: де оголошено штормове попередження
Протягом дня деякі регіони накриють сильні грози та навіть град.
Сьогодні, 16 травня, у деяких областях України погіршиться погода. Низку регіонів накрить грози та сильні пориви вітру.
Про це повідомили синоптики Українського гідрометцентру.
Синоптики попереджають, що вже сьогодні небезпечні погодні явища очікуються у деяких областях на заході країни. Оголошено I рівень небезпеки (жовтий).
«16 травня вдень у більшості західних областей грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с», — йдеться у повідомленні.
Погода в Україні
Синоптик Віталій Постригань повідомив, що атмосфера вже переналаштовується на літо, а тому погода поки що залишатиметься мінливою.
За даними Укргідрометцентру, вдень 16 травня повітря прогріється до цілком комфортних +18…+23 градусів. Уже в неділю та понеділок, 17–18 травня, ініціативу перехопить інший атмосферний фронт, який цього разу насунеться зі сходу.