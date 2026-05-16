Росіяни вдруге за день накрили обласний центр: є загиблий та поранені

Херсон перебуває під атаками цілодобово

Опівдні російські військові вчергове обстріляли середмістя Херсона. Загинув чоловік.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

«Цей ворожий удар обірвав життя чоловіка, особу якого наразі встановлюють. Також до лікарні у тяжкому стані доправили 35-річного херсонця та 22-річну дівчину. Медики роблять все можливе, аби врятувати поранених», — зазначив він.

Нагадаємо, зрання у Херсоні під атаку потрапив автобус — постраждав водій. Його доправили до лікарні.

Атака по Україні 16 травня — останні новини

У Повітряних силах повідомили, що у ніч проти 16 травня росіяни атакували Україну 294 ударними БпЛА. ППО знешкодила 269 російських БпЛА на півночі, півдні, у центрі та на сході країни. Зафіксовані влучання 20 ударних БпЛА в 15 місцях, а також падіння уламків у девʼяти місцях.

Армія Росії вночі атакувала Ізмаїльський район Одеської області дронами, внаслідок чого постраждали люди, було пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки.

За інформацією РДА, є постраждалі, яким наразі надають медичну допомогу. Водночас тяжких поранень не зафіксовано.

Також росіяни атакували дронами центральну частину Харкова, постраждала одна людина, повідомив мер міста Ігор Терехов.

Внаслідок обстрілу у Шевченківському районі пошкоджено три виходи з метро, три зупинки громадського транспорту, контактну мережу міського електротранспорту, будівлю навчального закладу та скління у прилеглих будівлях. У Київському районі Харкова фіксують падіння уламків БпЛА на дитячий майданчик. Постраждалих немає.

