"Євробачення-2026": Ірина Білик заявила про плагіат її пісні з боку представниці з Австрії

Українська співачка Ірина Білик помітила можливу музичну схожість між конкурсним треком «Євробачення-2026» та своєю піснею «Про любов» і опублікувала порівняння фрагментів у соцмережах, запідозривши плагіат.

Ситуація швидко набрала обертів після того, як народна артистка України звернула увагу на збіги у звучанні з треком «Eclipse» представниці Австралії Дельти Гудрем. Вона помітила, що вступні фрагменти обох композицій мають подібну атмосферу. Йдеться як про аранжування, так і про манеру виконання. Артистка не стала робити категоричних заяв, але підкреслила схожість у власному Instagram. Публікація одразу викликала хвилю реакцій серед шанувальників.

«Дуже схоже на вашу пісню! Плагіат»

«Як тільки вперше почула, одразу наспівала ваші слова. Тому так, плагіат»

«Можливо зовсім трошечки, можливо співпало. Але ваша пісня просто в 40 разів яскравіша і „смачніша“»

«А я то думаю, чому мені Австралія припала до душі»

Допис миттєво розійшовся фанатськими сторінками та музичними спільнотами. Частина слухачів справді відзначила, що під час перегляду виступу в другому півфіналі згадала саме «Про любов». Інші ж навпаки наголосили, що композиція української співачки звучить для них глибше й емоційніше.

Сама пісня «Про любов» давно стала однією з впізнаваних робіт Ірини Білик. Ще у 2004 році вона вийшла як російськомовна композиція «О любви» в альбомі «Любовь. Яд», який закріпив її статус у попмузиці. Згодом артистка переосмислила трек і підготувала українську версію, зробивши подарунок слухачам до свого дня народження.

На сцені «Євробачення-2026» Дельта Гудрем представила композицію «Eclipse», у якій йдеться про магнетичний момент зустрічі двох людей, коли реальність ніби зупиняється. Пісня отримала позитивні відгуки глядачів і журі, а в конкурсі виконавиця дісталася гранд-фіналу. Ба більше, букмекери вже прогнозують їй друге місце у фінальному рейтингу.

