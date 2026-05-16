Зірка "Американського пирога" розлучається з дружиною після 18 років шлюбу: відома причина

Джейсон Біггс / © Getty Images

Реклама

Зірка культового фільму «Американський пиріг» Джейсон Біггс розлучається з дружиною після майже 18 років шлюбу — подружжя вже підтвердило розрив і пояснило, як тепер будуватиме стосунки заради дітей.

Ще донедавна вони публікували кумедні сімейні фото та жартували про спільне життя. Однак тепер стало відомо, що актор і його дружина, акторка та модель Дженні Молен, вирішили розійтися. За словами інсайдерів People, гучних скандалів між ними немає. Ба більше, колишнє подружжя хоче зберегти теплі стосунки заради двох синів. Нещодавно Дженні навіть була присутня на святкуванні дня народження актора. Саме це й підігріло чутки про те, що розставання відбувається максимально мирно.

Джейсон Біггс з дружиною / © instagram.com/jennymollen

Історія їхнього кохання свого часу розвивалася блискавично. Пара познайомилася на зніманнях стрічки «Дівчина мого найкращого друга» 2008 року, а вже за кілька місяців закохані заручилися. Весілля вони організували таємно — церемонія відбулася у вузькому колі лише для найближчих. З того часу Джейсон і Дженні вважалися однією з найепатажніших і водночас найміцніших пар Голлівуду.

Реклама

Згодом і сам Біггс відверто заговорив про особисті проблеми. Актор зізнавався, що роками боровся із алко- та наркозалежністю й приховував це навіть від дружини. За словами зірки, у певний момент ситуація стала критичною, але йому вдалося повернути контроль над власним життям і повністю відмовитися від шкідливих звичок.

Нагадаємо, нещодавно Олена Тополя на тлі скандалу навколо розриву 13-річного шлюбу заговорила про нові стосунки.

Новини партнерів