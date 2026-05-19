Сад подає тривожні сигнали: 9 серйозних проблем, на які варто звернути увагу під час пошуку будинку

Сад / © Credits

Реклама

Пошук будинку — це захопливий процес, але під час короткого перегляду легко зосередитися на ключових елементах всередині будинку та повністю пропустити сад.

Від заборонених заходів для саду до прихованих проблем із потенційно дорогим ремонтом — це серйозні тривожні сигнали, які слід враховувати, перш ніж вносити завдаток на ваш будинок.

Експерти Gardens Illustrated розповіли, на що треба звернути увагу.

Реклама

Схили

Мало які сади ідеально рівні, але надзвичайно круті схили, ймовірно, означатимуть значні та дорогі будівельні роботи в майбутньому. Вам може знадобитися створити підпірну стіну і встановити водовідвідні споруди, щоб забезпечити дренаж та запобігти затопленню.

Підняті грядки, підпірні стіни та водовідвідні споруди можливі, але це збільшить витрати, ще до того, як ви почнете складати бюджет на інші ландшафтні роботи та садіння.

Якщо ви вирішили розпочати новий дизайн саду або ландшафтні роботи, варто поставити запитання заздалегідь. Запитайте, де проходять підземні комунікації, оскільки це іноді може бути проблемою під час земляних робіт.

Північна орієнтація

Легко не помітити зовнішній вигляд саду під час огляду, але саме цей елемент визначатиме, як ви використовуватимете свій сад і які рослини зможете вирощувати — і це один з небагатьох факторів, які ви не можете змінити після переїзду.

Реклама

У невеликих садах може бути недостатньо сонячного світла. Якщо будинки, що виходять на північ, зазвичай затінюють більшу частину денного світла у стандартному терасованому саду, то сади, що виходять на південь, забезпечують найбільшу кількість світла протягом дня; сади, що виходять на захід, дають вечірнє сонце; а сади, що виходять на схід, — ранкове світло. Сад, що виходить на південь, є значною перевагою не лише для відпочинку на свіжому повітрі, а й завдяки кількості світла, яке він пропускає в будинок.

Для багатьох завзятих садівників сад, орієнтований на північ, є серйозним мінусом, але тінисті сади мають і свої переваги. У них не вийде створити гарний газон, однак вони ідеально підійдуть для створення пишного саду в екзотичному стилі. Тож важливо зважити свої пріоритети.

Великі дерева

Великі дерева можуть зробити маленькі сади більшими та більш упорядкованими, що подобається покупцям, але вони також можуть викликати занепокоєння. У наше дедалі сухіше літо коріння може поширюватися далі в пошуках води, збільшуючи ризик просідання, якщо воно розташоване поблизу будівель.

Високі вічнозелені дерева також є причиною занепокоєння, вони блокують світло, висушують ґрунт і ви не можете вирощувати нічого в межах кількох метрів від основи живоплоту. Іноді, якщо за ними не доглядати, вони можуть становити небезпеку для сусідніх будинків у вітряну погоду.

Реклама

Звертайте увагу на голі дерева взимку, які навесні зеленіють, забираючи світло, поживні речовини та воду з ґрунту. Вирощування під деревами можливе, але для цього потрібно ретельно вибирати рослини, які можуть процвітати в сухій тіні, або ви можете встановити високу грядку, яка забезпечить рослинам доступ до кращого середовища для росту.

Інвазивні рослини

Інвазивні рослини можуть задушити садові рослини, заполонити грядки і навіть завдати структурної шкоди вашому будинку, тому вони здатні спричинити серйозні проблеми — і якщо ви помітите їх під час огляду омріяної нерухомості, варто ретельно подумати, чи варто все-таки робити пропозицію про купівлю.

Перш ніж оглядати будинки, обов’язково поглибте свої знання про інвазивні рослини, щоб ви могли їх розпізнати в саду. Найбільшу проблему становлять такі бур’яни, як японський спориш, гігантський борщівник, сік якого викликає утворення пухирів на шкірі, зверніть увагу на білоквітучу бузину, яка швидко поширюється після завезення, гунеру (гігантський ревінь) біля води та бамбук, який може бути важко видалити після того, як приживеться.

Вітер

Вітер може бути важким тривожним сигналом, адже він може зробити життя в саду жахливим.

Реклама

Вітри б’ють рослини, але, що майже ще важливіше, через вітер у саду часто буває неприємно перебувати, і там відчувається значно прохолодніше. Якщо можете, спробуйте зрозуміти, чи сад відкритий, чи захищений.

Серед ознак, що видають проблему, — розташування на вершині пагорба чи хребта або в оточенні будівель, які можуть створювати тунельний ефект для вітру, — і будьте обережними з чудовими краєвидами.

Штучна трава

Штучні газони, які важко обслуговувати, жахливо впливають на довкілля, вони є справжнім відштовхувальним фактором для покупців. Штучна трава має тенденцію до старіння та часто псує привабливий зовнішній простір.

Видалення штучної трави може виявитися не таким простим, як зняття килима. Правильно укладений штучний газон лежить на каркасі (зазвичай дерев’яному, але іноді й металевому), заповненому підстилкою та покритому шаром піску товщиною, що часто перевищує 100 мм. У саду середнього розміру це може становити кілька тонн піску, який доведеться прибирати. Якщо вам пощастить, її поспіхом поклали просто на ґрунт, і тоді вам доведеться набагато менше працювати.

Реклама

Поганий ґрунт

Один елемент, який ви можете не подумати перевірити, це якість ґрунту в саду, але це може мати величезний вплив на рослини, які ви можете вирощувати, та на кількість грошей, які ви витратите на садові проекти.

Погано підготовлений ґрунт є поширеною проблемою для новозбудованих будинків. Досить часто сади вкривають дерном дуже тонкий шар верхнього ґрунту, і можна тільки здогадуватися, що може ховатися під ним. Спробуйте взяти невелику лопату на огляд будинків і попросити дозволу викопати пробну яму — ви скоро дізнаєтеся, чи не покриває тонкий шар чорнозему жах зі щебеню та відходів.

Також гарною ідеєю буде дізнатися, який тип ґрунту в саду, оскільки це визначатиме, які рослини найкраще ростуть. Наприклад, важкий глинистий ґрунт часто липкий, з ним важко працювати, він ущільнюється та перезволожується, тому завзятим садівникам доведеться витратити час на покращення ґрунту або будівництво високих грядок над ним.

Видалення та встановлення якісної заміни на поганий ґрунт може бути трудомістким, дорогим та брудним процесом.

Реклама

Сумнівні межі

Проблеми з межами саду є поширеною причиною сусідських суперечок, які згодом можуть стати головним болем. Звертайте увагу на явно занедбані або нечіткі межі, зламані паркани, навислі дерева та в’юнкі рослини з сусідніх садів, оскільки вам, імовірно, доведеться виправити їх після переїзду.

Сади, доріжки та під’їзні шляхи зі спільним доступом також можуть спричиняти проблеми, чи то роздратування сусідами, які проходять через ваш сад, чи проблеми з отриманням дозволу на планування розширення будинку чи інших проєктів у майбутньому.

Ще один легко ігнорований фактор — це доступ до саду; перенесення рослин, компосту, меблів та інструментів по будинку може швидко стати брудним та неприємним.

Розрив зв’язку між будинком та садом

Для тих, хто любить проводити час у саду, важливо мати гарний краєвид на нього з дому. Сьогодні багато будинків мають прибудови з «четвертою стіною» скління, що виходить у сад. Це не тільки з’єднує будинок з довкіллям, але й робить кімнати більшими та світлішими.

Реклама

Будинки без великих вікон або дверей, що виходять у сад, можуть призвести до того, що домовласники почуватимуться відрізаними від своєї ділянки та менш схильними виходити на вулицю. Покупці хочуть відчувати, що сад можна використовувати та він діє як продовження будинку.

У самому саду переконайтеся, що простір підходить саме вам. Можливість легко дістатися до кінця саду та розділити його на зони для сидіння, сонячних пасток або розваг має величезне значення.

Новини партнерів