Гороскоп на 2 серпня для всіх знаків зодіаку: день аналізу свого внутрішнього стану

Гортензії / © ТСН

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Астрологи радять присвятити цей час аналізу свого внутрішнього стану, оскільки саме він, зрештою, визначає події, що відбуваються в нашому житті.

Таким чином можна знайти відповідь на важливе питання, яке досі здавалося нерозв’язним. Енергію, даровану вищими силами, бажано спрямувати на роботу над собою — як моральну, так і фізичну.

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Овен

Без віри в себе та свої сили сьогодні навіть незначного успіху досягти не вдасться, тому тим, у кого є проблеми з самооцінкою, — що для вашого знака є рідкістю — необхідно заздалегідь попрацювати над нею.

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Телець

Цей день сприятливий для завершення справ, розпочатих раніше — сьогодні їх вдасться виконати надзвичайно швидко й максимально успішно, а потім уже можна буде стати до реалізації нового й дуже цікавого проєкту.

Близнята

Яку б мету не поставили перед собою цього дня представники цього знака, важливо скласти детальний план і продумати всі нюанси та деталі її досягнення; без підготовки, поспіхом нічого зробити не вдасться.

Рак

День, коли вітається будь-яка ініціатива — як у професійному плані, так і в особистому житті — головне, щоб вона не обмежилася намірами, а перейшла у стадію активних і продуктивних дій.

Лев

Сприятливий у фінансовому плані день, коли можливі несподівані — а тому особливо приємні — фінансові надходження, залишиться лише вирішити, на що витратити суму, яка несподівано випала на голову.

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Діва

Цей час ідеально підходить для відпочинку, тому, якщо ви давно планували відпустку, можете сміливо вирушати: навіть невелика поїздка — наприклад, до моря чи на дачу — дозволить відволіктися від повсякденної метушні.

Терези

Брехні слід завжди уникати, але цього дня — особливо: якщо сказати неправду саме цього дня, можна серйозно зіпсувати стосунки з близькою людиною, тому не варто обдурювати самому й дозволяти це робити оточенню.

Скорпіон

День, коли ризик, хоч і не вітається, але й не заборонений, проте не варто допускати необдуманих вчинків — вони можуть призвести зовсім не до тих результатів, на які ви сподіваєтеся.

Стрілець

Можливо, саме цього дня, незважаючи на вихідний, у вас з’явиться шанс зайнятися роботою своєї мрії — намагайтеся не упустити цю нагоду, яку щедро дарують вам зірки, інакше згодом ви про це пошкодуєте.

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Козоріг

Цей день сприятливий для спілкування на всіх рівнях, тому якщо ви давно хотіли зустрітися зі старими друзями або влаштувати невелике, але душевне сімейне свято, кращого часу вам не знайти.

Водолій

Слід уважно ставитися до всіх ідей, які цього дня спадатимуть вам на думку: з часом проєкт, пов’язаний з однією з них, може стати поворотним моментом у вашій кар’єрі.

Риби

День, коли особливо важливо уникати нетерплячості та дратівливості щодо близьких людей — будь-який «привід» може призвести до сварки, яка з часом переросте у повномасштабний конфлікт.

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