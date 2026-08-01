Осадча і Горбунов втекли в романтичну подорож до Карпат і показали, як проводять час лише удвох

Юрій Горбуов та Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

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Українська ведуча Катерина Осадча та продюсер і шоумен Юрій Горбунов втекли у романтичну подорож.

Сімейство, схоже, вирішило відпочити від міської метушні та насолодитися часом, проведеним лише удвох. Тож, вони втекли на декілька днів до Карпат, а саме до Буковеля. Сама поїздка дещо затягнулась. Катерина Осадча в Instagram-stories зізнавалась, що за відчуттями дорога була безкінечною.

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Врешті, сімейство таки дісталось Карпат. Однак гори зустріли їх дощем. Та настрій ані ведучій, ані шоумену це зовсім не зіпсувало. Вони записували милі відео під парасольками. Згодом дощ поступився яскравому сонячному промінню.

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Юрій Горбунов та Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

Подружжя ж пообідало в ресторані, а після цього вирушило на прогулянку. Вони милувались місцевими гірськими краєвидами та неймовірною природою довкола. Окрім того, парочка покаталась на канатній дорозі. Як говорить Катерина Осадча, вони побували в місцях дитинства Юрія Горбунова.

«Тут пахне зараз, як пахло у дитинстві: грибами, яких ще немає, але вони будуть скоро, ягодами, лісом, грозою, водою, травою, мохом», — ділиться Юрій Горбунов.

Юрій Горбунов та Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

Вочевидь, вечір подружжя закінчився смачною вечерею в ресторані. Катерина Осадча переодягнулась та показалась в елегантній чорній сукні з принтом.

Нагадаємо, нещодавно Юрій Горбунов чесно розповів про стосунки з сином Катерини Осадчої. До слова, ведуча має дитину від першого шлюбу.

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