Горбунов чесно розповів про стосунки з 23-річним сином Осадчої: "Це були дуже важливі слова"

Юрій Горбунов і Катерина Осадча з дітьми

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Український телеведучий Юрій Горбунов поділився подробицями стосунків зі старшим сином дружини Катерини Осадчої — 23-річним Іллею, який народився у її попередньому шлюбі.

За словами шоумена, знайомство з Іллею відбулося ще до початку їхніх романтичних стосунків з Осадчою. Хлопець часто приїжджав до мами на знімання, тож вони мали нагоду спілкуватися ще задовго до створення родини.

Як зізнався Горбунов в інтерв’ю oboz.ua, новину про їхні стосунки Ілля сприйняв спокійно й без жодного негативу. Згодом спільні подорожі та сімейний відпочинок лише зблизили їх. І шоумен зізнається, що єдина фраза від юнака вмить заспокоїла його переживання.

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Діти Катерини Осадчої та Юрія Горбунова / © instagram.com/kosadcha

«Ми були знайомі ще до того, як у нас із Катею почалися стосунки. Він приїжджав до мами на зйомки, ми спілкувалися. Тому, коли дізнався, що ми разом, це не стало для нього несподіванкою. Навпаки, він дуже природно це сприйняв. А спільні поїздки, відпустки й час разом лише зміцнили наші стосунки. Пам’ятаю, як одного разу він сказав: „Боже, як нам усім комфортно і як добре разом“. Для мене це були дуже важливі слова», — поділився телеведучий.

Нині Юрій Горбунов і Катерина Осадча виховують двох спільних синів — Івана та Данила. Старший син ведучої Ілля нині живе й навчається за кордоном, але підтримує теплі стосунки з мамою та її родиною.

Нагадаємо, нещодавно дружина ведучого Тімура Мірошниченка розповіла про діагноз у чотирирічного сина Марселя, якого вони всиновили декілька років тому. Інна назвала основні ознаки.

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