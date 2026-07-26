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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
413
Час на прочитання
2 хв

Донька Полякової повністю оголилася з чоловіком-іноземцем й нарвалася на гейт: бабуся стала на захист

Маша та Еден засвітили оголені груди та сідниці — бабуся блогерки вже відреагувала на сміливі кадри.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Маша Полякова з чоловіком

Маша Полякова з чоловіком / © instagram.com/marypoppers1

Донька української співачки Олі Полякової, блогерка Маша Полякова, поділилася відвертою фотосесією разом із чоловіком-іноземцем Еденом Пассареллі.

Закохані у фотоблогу опублікували серію чорно-білих і кольорових світлин, зроблених у фотостудії. На кадрах подружжя позує в ліжку навпроти вікна, обіймається та цілується, а в окремих знімках демонструє оголені частини тіла. Еден і Маша передавали свої палкі почуття доторками та поглядами.

Маша Полякова з чоловіком / © instagram.com/marypoppers1

Маша Полякова з чоловіком / © instagram.com/marypoppers1

Маша Полякова з чоловіком / © instagram.com/marypoppers1

Маша Полякова з чоловіком / © instagram.com/marypoppers1

Маша Полякова з чоловіком / © instagram.com/marypoppers1

Маша Полякова з чоловіком / © instagram.com/marypoppers1

Для частини фотосету 21-річна Маша також приміряла сукню з відкритою спиною, тоді як Еден позував у сорочці та штанах. Атмосферності світлинам додали приглушене освітлення, відверті пози та димові спецефекти.

Маша Полякова з чоловіком / © instagram.com/marypoppers1

Маша Полякова з чоловіком / © instagram.com/marypoppers1

Сміливі фото викликали бурхливе обговорення серед користувачів Мережі. Одні захопилися естетикою знімків і назвали їх мистецькими, інші ж вважали, що така відвертість є недоречною для публікації в соцмережах.

  • Дві пташки в любові

  • Це п****ць, на що тут дивитися?! До чого котиться світ! Фу!

  • Сміливо, відверто… але дуже красиво. Коли робити такі фото, як не в молодості

  • Зніматися, звісно, вони можуть. Це їх особиста справа. Та чому на ці пристрасті мають дивитися наші діти? Інтернет — це вже повний хаос

Маша Полякова з чоловіком / © instagram.com/marypoppers1

Маша Полякова з чоловіком / © instagram.com/marypoppers1

На захист онуки несподівано стала її бабуся Світлана Полякова. Вона підтримала подружжя та наголосила, що чоловік і дружина мають право самі вирішувати, якими фотографіями ділитися.

«І що сказати? Чоловік і жінка мають право зніматися, як хочуть. А ми можемо тільки сказати: дякуємо, що показали таку красу. Дуже гарно», — написала бабуся Маші в коментарях.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова оскандалилася появою в компанії росіянина й розгнівала українців. Зірка порозважалася з ним за лаштунками фестивалю Лайми Вайкуле в Юрмалі.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
413
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