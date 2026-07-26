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Серпень розжарить Україну: які регіони опиняться під ударом стихії
Середня температура повітря у серпні складатиме 21 – 25°, що є вище норми.
Серпень в Україні буде спекотнішим за норму. Синоптики прогнозують до +25 градусів і помірні дощі.
Про це йдеться у прогнозі погоди від Укргідрометеоцентру.
Середня температура складатиме 21 – 25°, в гірських районах 17 – 19°. За прогнозами метеорологів, це на 2° вище за норму. У східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму близько до норми.
Серпень буде із періодичними дощами: синоптики прогнозують до 60 мм. Це є в межах норми. У західних областях прогнозують 36–46 мм (в гірських районах трохи вище — 50–70 мм), що менше за норму (50 – 70%).
Прогноз погоди на 26 липня
Нагадаємо, до України прийшло похолодання. У деяких областях у неділю, 26 липня, очікуються сильні дощі та грози. Місцями пригріє до +29°. У східних областях, місцями у Приазов’ї та Криму будуть короткочасні дощі та грози. На Луганщині та Донеччині — сильні дощі.
У Києві та області буде мінлива хмарність. Дощі не очікуються. У Києві вдень стовпчики термометрів прогнозуються 26–28 °C тепла. У Київській області температура повітря буде +24–29°.