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Август раскалит Украину: какие регионы окажутся под ударом стихии
Средняя температура воздуха в августе составит 21 — 25°, что выше нормы.
Август в Украине будет жарче нормы. Синоптики прогнозируют до +25 градусов и умеренные дожди.
Об этом говорится в прогнозе погоды от Укргидрометеоцентра.
Средняя температура составит 21-25°, в горных районах 17-19°. По прогнозам метеорологов, это на 2° выше нормы. В восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и Крыму близко к норме.
Август пройдет с периодическими дождями: синоптики прогнозируют до 60 мм. Это в пределах нормы. В западных областях прогнозируют 36–46 мм (в горных районах чуть выше — 50–70 мм), что меньше нормы (50–70%).
Прогноз погоды на 26 июля
Напомним, в Украину пришло похолодание. В некоторых областях в воскресенье 26 июля ожидаются сильные дожди и грозы. Местами пригреет до +29°. В восточных областях местами в Приазовье и Крыму будут кратковременные дожди и грозы. В Луганской и Донбассе — сильные дожди.
В Киеве и области переменная облачность. Дожди не ожидаются. В Киеве днем столбики термометров прогнозируются 26-28 ° C тепла. В Киевской области температура воздуха будет +24-29 °.