Удар по полигону под Киевом: Игнат рассказал подробности и предупредил о новой угрозе в ближайшие дни

Взрыв / © Суспільне

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Российские войска в ходе дневной атаки применили баллистические ракеты с северного направления, а также запустили ракеты «Оникс» по южным регионам Украины.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления по связям с общественностью Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По словам Игната, был нанесен удар скоростной баллистической ракетой с севера. После этого войска РФ применили ракеты «Оникс» по югу страны, но, как отметил представитель Воздушных сил, они своих целей не достигли.

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Представитель Воздушных сил подчеркнул, что угроза новых атак сохраняется. Он пояснил, что противник накопил определенное количество ракет, поэтому призвал украинцев в ближайшие дни максимально серьезно реагировать на сигналы воздушной тревоги. Игнат также подчеркнул, что баллистические ракеты очень быстры и представляют серьезную опасность.

«Уже обсуждают, что там проводились определенные мероприятия и так далее. Думаю, правоохранительные органы и соответствующие службы разберутся с этим вопросом», — отметил Игнат.

В то же время он напомнил, что в Вооруженных силах уже давно запрещено проводить публичные мероприятия и допускать большие скопления людей из соображений безопасности.

«И об этом нужно помнить и всем гражданским, потому что мы страна в войне и придерживаться этих требований нужно», — добавил Игнат.

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Удар по полигону в Киевской области — последние новости

Напомним, днём 24 июля российская армия нанесла баллистический удар по территории Киевской области. По предварительной информации Киевской областной государственной администрации, ракета попала на территорию частного полигона в Бучанском районе, где проводились мероприятия.

Основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact Валерий Боровик заявил, что удар, вероятно, был нанесен по полигону, где проходила выставка вооружений. Эту информацию также прокомментировал Украинский совет оружейников, сообщив, что под ракетный удар попала локация, где находились представители украинской оборонной промышленности.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате удара погибли шесть человек, ещё десятки получили ранения. При этом президент не уточнил, по какому именно объекту нанесли удар россияне. Спасательная операция на месте атаки продолжается.

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