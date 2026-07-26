Поблизу обласного центру на заході стався землетрус: подробиці

Землетрус. / © cxid.info

Реклама

Неподалік Львова у неділю зранку 26 липня зафіксували землетрус. Підземний поштовх стався на території Пустомитівської громади Львівського району.

Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю Державного космічного агентства України.

Зазначається, що землетрус стався близько 05:24 на глибині 4 кілометрів. Магнітуда поштовху становила 2,8. Наразі інформації про наслідки чи руйнування немає.

Реклама

Зауважимо, землетрус магнітудою 2,8 належить до слабких (малих). Мешканці найближчих населених пунктів могли відчути легке тремтіння, але такі землетруси зазвичай не призводять до руйнувань.

Землетрус у Львівській області.

Нагадаємо, на початку липня землетрус сколихнув Полтавську область. Підземні поштовхи зафіксували на території Лохвицької громади, що у Миргородському районі.

Новини партнерів