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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
154
Час на прочитання
1 хв

Поблизу обласного центру на заході стався землетрус: подробиці

Біля Львова зафіксували землетрус магнітудою 2,8.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Землетрус.

Землетрус. / © cxid.info

Неподалік Львова у неділю зранку 26 липня зафіксували землетрус. Підземний поштовх стався на території Пустомитівської громади Львівського району.

Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю Державного космічного агентства України.

Зазначається, що землетрус стався близько 05:24 на глибині 4 кілометрів. Магнітуда поштовху становила 2,8. Наразі інформації про наслідки чи руйнування немає.

Зауважимо, землетрус магнітудою 2,8 належить до слабких (малих). Мешканці найближчих населених пунктів могли відчути легке тремтіння, але такі землетруси зазвичай не призводять до руйнувань.

Землетрус у Львівській області.

Землетрус у Львівській області.

Нагадаємо, на початку липня землетрус сколихнув Полтавську область. Підземні поштовхи зафіксували на території Лохвицької громади, що у Миргородському районі.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
154
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