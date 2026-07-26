Шпигунський скандал у НАТО: у Бельгії затримали стажерку стратегічного командування

У Бельгії затримали шпигунку НАТО / Фото: ілюстративне

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У Бельгії за підозрою у шпигунстві затримали стажерку Стратегічного командування НАТО. Бельгійські правоохоронці у п’ятницю, 24 липня, заарештували стажерку НАТО, яка могла шпигувати на користь третьої держави та брати участь у злочинній організації.

Про це повідомляє Bloomberg.

У Бельгії затримали стажерку НАТО за підозрою у шпигунстві

За даними Федеральної прокуратури Бельгії, йдеться про канадійку китайського походження, яка проходила стажування у Верховному штабі союзних військ у Європі (SHAPE), в Монсі. Саме там вона й привернула увагу військових спецслужб.

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У четвер бельгійська поліція провела обшуки за її місцем проживання та на робочому місці підозрюваної, а наступного дня суддя ухвалив рішення про її взяття під варту.

Офіційне ім’я затриманої та країну, на користь якої вона могла здійснювати розвідувальну діяльність, бельгійські органи влади наразі не розголошують. Водночас у Верховному штабі союзних військ у Європі запевнили, що інцидент поки що не спричинив негативних наслідків для безпеки Альянсу.

«На цей час немає жодних ознак того, що оперативна готовність НАТО або SHAPE, механізми командування та управління, а також завдання, що виконуються, були негативно порушені», — заявила представниця SHAPE Мартіна О’Доннелла.

Штаб-квартира НАТО розташована у Брюсселі, тоді як ключове стратегічне командування Альянсу (SHAPE) базується приблизно за 60 кілометрів на південний захід від бельгійської столиці.

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РФ вимагає повернення своєї шпигунки

Нагадаємо, РФ вимагає від Франції звільнити заарештовану за підозрою у шпигунстві громадянку двох країн Анну Новікову. Жінку, яка є засновницею гуманітарної організації, затримали у листопаді минулого року.

За даними паризької прокуратури, її підозрюють у зверненнях до керівників місцевих компаній для отримання інформації про французькі економічні інтереси на користь іноземної держави.

У відповідь на це речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Новікову утримують під хибним приводом, а її справа є прикладом «шпигунської манії» в Європі. У Москві закликали Париж негайно припинити репресії проти людей, чия думка відрізняється від офіційної лінії Франції.

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