ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
593
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 26 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли минуле входить у наше життя

День, коли в наше життя входить минуле, про яке ми до цього часу вже встигли успішно забути.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Чайка

Чайка / © Credits

Одним із виявів його візиту може стати відчуття дежавю, коли нам здаватиметься, що щось подібне з нами вже колись траплялося.

Такі ситуації — особливо якщо вони пов’язані з появою колишніх друзів чи коханих — траплятимуться не заради приємних спогадів, а для того, щоб, умовно кажучи, повернути минуле й виправити помилку, припущену в ньому.

Головне в цей час — проаналізувати те, що сталося, і більше ніколи не повторювати цю помилку.

Овен

Не рекомендується братися за реалізацію нових проєктів, не завершивши старі: обтяжені ними, ви не зможете рухатися вперед з необхідною швидкістю, а отже, список ваших зобов’язань поповниться ще одним пунктом.

Телець

Не варто постійно жити спогадами, якими б приємними вони не були: знайдіть у собі сили нарешті зачинити «двері» у минуле й жити сьогоденням, дивлячись у майбутнє, яке обіцяє багато сюрпризів.

Близнята

Спілкування з друзями краще перенести на інший час — сьогодні може датися взнаки давній, але поки що не врегульований конфлікт, який переросте в нову сварку, і так — до нескінченності, крок за кроком.

Рак

Можливий несподіваний фінансовий приплив — наприклад, пропозиція обійняти нову посаду з хорошою зарплатою, яку у вигляді авансу виплатять майже одразу, головне — розумно розпорядитися цими коштами.

Лев

З поганим настроєм, який може накрити вас ще від самого ранку, можна — і треба! — боротися будь-якими можливими способами, інакше він зіпсує вам цей — у всіх сенсах — приємний і вдалий вихідний день.

Діва

Події сьогоднішнього дня стануть певною мірою пророчими: вони допоможуть вам зрозуміти, чи правильний вибір ви зробили в особистому житті нещодавно, і до чого це, зрештою, може вас привести.

Терези

Не варто за будь-яку ціну переконувати інших людей у власній точці зору, незалежно від того, якого питання вона стосується: вони однаково залишаться зі своєю думкою, а ви лише даремно витратите час, сили та красномовність.

Скорпіон

Необхідно вигнати з голови негативні думки та спогади, які можуть переслідувати вас цього дня: минулі події мають залишитися в минулому, не можна дозволяти їм отруювати ваше сьогодення.

Стрілець

Зустріч із людиною, яку ви колись кохали, допоможе вам зрозуміти, що, можливо, ваші почуття до неї ще не охололи — можливо, варто спробувати повернути минуле, і таку ймовірність не можна виключати.

Козоріг

Цей день ідеально підходить для творчості, тому навіть тим, чия професія жодним чином не пов’язана з нею, варто виявляти креативність у своїх справах — навіть готувати недільний обід і прибирати в домі можна артистично.

Водолій

Зверніть увагу на своє хобі: якщо ви будете приділяти йому трохи більше часу, вдосконалюючись у цій справі, воно цілком може стати основним заняттям із хорошими фінансовими перспективами.

Риби

До пропозиції обійняти нову посаду, яка, ймовірно, надійшла попри вихідний день, слід поставитися з максимальною увагою — вона може докорінно змінити все ваше життя на краще.

Читайте також:

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
593
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie