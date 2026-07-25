Гороскоп на 26 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли минуле входить у наше життя

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Одним із виявів його візиту може стати відчуття дежавю, коли нам здаватиметься, що щось подібне з нами вже колись траплялося.

Такі ситуації — особливо якщо вони пов’язані з появою колишніх друзів чи коханих — траплятимуться не заради приємних спогадів, а для того, щоб, умовно кажучи, повернути минуле й виправити помилку, припущену в ньому.

Головне в цей час — проаналізувати те, що сталося, і більше ніколи не повторювати цю помилку.

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Овен

Не рекомендується братися за реалізацію нових проєктів, не завершивши старі: обтяжені ними, ви не зможете рухатися вперед з необхідною швидкістю, а отже, список ваших зобов’язань поповниться ще одним пунктом.

Телець

Не варто постійно жити спогадами, якими б приємними вони не були: знайдіть у собі сили нарешті зачинити «двері» у минуле й жити сьогоденням, дивлячись у майбутнє, яке обіцяє багато сюрпризів.

Близнята

Спілкування з друзями краще перенести на інший час — сьогодні може датися взнаки давній, але поки що не врегульований конфлікт, який переросте в нову сварку, і так — до нескінченності, крок за кроком.

Рак

Можливий несподіваний фінансовий приплив — наприклад, пропозиція обійняти нову посаду з хорошою зарплатою, яку у вигляді авансу виплатять майже одразу, головне — розумно розпорядитися цими коштами.

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Лев

З поганим настроєм, який може накрити вас ще від самого ранку, можна — і треба! — боротися будь-якими можливими способами, інакше він зіпсує вам цей — у всіх сенсах — приємний і вдалий вихідний день.

Діва

Події сьогоднішнього дня стануть певною мірою пророчими: вони допоможуть вам зрозуміти, чи правильний вибір ви зробили в особистому житті нещодавно, і до чого це, зрештою, може вас привести.

Терези

Не варто за будь-яку ціну переконувати інших людей у власній точці зору, незалежно від того, якого питання вона стосується: вони однаково залишаться зі своєю думкою, а ви лише даремно витратите час, сили та красномовність.

Скорпіон

Необхідно вигнати з голови негативні думки та спогади, які можуть переслідувати вас цього дня: минулі події мають залишитися в минулому, не можна дозволяти їм отруювати ваше сьогодення.

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Стрілець

Зустріч із людиною, яку ви колись кохали, допоможе вам зрозуміти, що, можливо, ваші почуття до неї ще не охололи — можливо, варто спробувати повернути минуле, і таку ймовірність не можна виключати.

Козоріг

Цей день ідеально підходить для творчості, тому навіть тим, чия професія жодним чином не пов’язана з нею, варто виявляти креативність у своїх справах — навіть готувати недільний обід і прибирати в домі можна артистично.

Водолій

Зверніть увагу на своє хобі: якщо ви будете приділяти йому трохи більше часу, вдосконалюючись у цій справі, воно цілком може стати основним заняттям із хорошими фінансовими перспективами.

Риби

До пропозиції обійняти нову посаду, яка, ймовірно, надійшла попри вихідний день, слід поставитися з максимальною увагою — вона може докорінно змінити все ваше життя на краще.

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