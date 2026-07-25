Соковитий курячий рол із часником і пармезаном: вірусний рецепт із TikTok

Соковитий курячий рол із часником і пармезаном tiktok.comiramsfoodstory_1

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Роли давно перестали бути лише швидким перекусом. Якщо приготувати їх удома зі свіжих інгредієнтів, вони легко перетворяться на повноцінний обід або вечерю для всієї родини.

Секрет страви, про рецепт якої розповіли на сторінці iramsfoodstory, — у кількох шарах смаку. Пряна курка з ароматом копченої паприки, часнику та пармезану поєднується зі свіжим салатом, соковитими овочами та насиченим вершковим соусом. А якщо після складання ще й підсмажити рол на пательні, тортилья стане приємно хрусткою.

Інгредієнти

Для курки

курячого філе без кісток, нарізаного кубиками — 900 г

олія — 2 ст. л

сіль

копчена паприка — 1 ч. л

пластівці червоного перцю — 1 ч. л

часникова приправа — ½ ч. л

цибулева приправа — ½ ч. л

чорний перець — 1 ч. л

свіжонатертий пармезан — ⅓ склянки

сік лимона

дрібно нарізана петрушка — 1 ч. л

свіжий подрібнений часник — ½ ч. л

Для часниково-пармезанового соусу

майонез — ½ склянки

діжонська гірчиця — ½ ч. л

свіжий червоний перець чилі без насіння, дрібно нарізаний — 1 шт.

свіжонатертий пармезан — ¼ склянки

запечений часник — 1 ч. л

сіль

чорний перець

копчена паприка — 1 ч. л

сік лимона

олія

дрібно нарізана петрушка — 1 ч. л

вода

Для салату

нарізаний салат ромен — 2 склянки

оливкова олія — 2 ч. л

сіль

перець

свіжий лимонний сік — 1–2 ст. л

свіжонатертий пармезан — ⅓ склянки

Для складання ролів

велика тортилья — 5 шт.

дрібно нарізана цибуля — ½ склянки

нарізані помідори — ½ склянки

Соковитий курячий рол із часником і пармезаном tiktok.comiramsfoodstory_1

Приготування

Спочатку замаринуйте курку. Змішайте шматочки філе з олією, сіллю, копченою паприкою, пластівцями чилі, часниковою та цибулевою приправами, чорним перцем, лимонним соком і петрушкою. Добре перемішайте, щоб спеції рівномірно покрили м’ясо, після чого залиште маринуватися приблизно на 20–30 хв. Розігрійте олію на великій пательні на середньому вогні. Викладіть курку в один шар, додайте свіжий подрібнений часник і обсмажуйте 6–8 хв, періодично помішуйте, доки шматочки не стануть золотистими та повністю готовими. Зніміть пательню з вогню та одразу перемішайте гарячу курку зі свіжонатертим пармезаном і петрушкою. Сир злегка розплавиться та утворить ароматну скоринку. Для соусу змішайте майонез, діжонську гірчицю, подрібнений перець чилі, пармезан, запечений часник, копчену паприку, лимонний сік, сіль і перець. Додайте трохи олії та кілька ложок води, щоб консистенція стала ніжною та кремовою. Наприкінці всипте петрушку та за потреби відкоригуйте смак. Окремо приготуйте салат, з’єднайте листя ромена з оливковою олією, лимонним соком, сіллю, перцем і пармезаном. Добре перемішайте, щоб заправка рівномірно вкрила зелень. На кожну тортилью щедро нанесіть часниково-пармезановий соус. Далі викладіть обсмажену курку, салат із ромена, нарізані помідори та цибулю. За бажанням можна додати ще трохи соусу. Після цього щільно загорніть тортилью у рол. Його вже можна подавати до столу, але якщо хочеться ще апетитнішої текстури, обсмажте роли на сухій пательні швом донизу.

Цей рол поєднує все, за що ми любимо домашню кухню: соковите м’ясо, свіжі овочі, багато сиру та ароматний соус.

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