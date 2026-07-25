Сочный куриный ролл с чесноком и пармезаном: популярный рецепт из TikTok

Сочный куриный ролл с чесноком и пармезаном tiktok.comiramsfoodstory_1

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Роллы уже давно перестали быть просто быстрым перекусом. Если приготовить их дома из свежих ингредиентов, они легко превратятся в полноценный обед или ужин для всей семьи.

Секрет блюда, рецепт которого был опубликован на странице iramsfoodstory, — в нескольких слоях вкуса. Пряная курица с ароматом копченой паприки, чеснока и пармезана сочетается со свежим салатом, сочными овощами и насыщенным сливочным соусом. А если после сборки ещё и поджарить ролл на сковороде, тортилья станет приятно хрустящей.

Ингредиенты

Для курицы

куриное филе без костей, нарезанное кубиками — 900 г

растительное масло — 2 ст. л.

соль

копченая паприка — 1 ч. л

пластинки красного перца — 1 ч. л

чесночная приправа — ½ ч. л

луковая приправа — ½ ч. л

чёрный перец — 1 ч. л

свеженатертый пармезан — ⅓ стакана

лимонный сок

мелко нарезанная петрушка — 1 ч. л

свежий измельчённый чеснок — ½ ч. л

Для чесночно-пармезанного соуса

майонез — ½ стакана

дижонская горчица — ½ ч. л.

свежий красный перец чили без семян, мелко нарезанный — 1 шт.

свеженатертый пармезан — ¼ стакана

запечённый чеснок — 1 ч. л

соль

чёрный перец

копченая паприка — 1 ч. л.

лимонный сок

растительное масло

мелко нарезанная петрушка — 1 ч. л

вода

Для салата

нарезанный салат ромен — 2 стакана

оливковое масло — 2 ч. л.

соль

перец

свежий лимонный сок — 1–2 ст. л

свеженатертый пармезан — ⅓ стакана

Для сборки роллов

большие тортильи — 5 шт.

мелко нарезанный лук — ½ стакана

нарезанные помидоры — ½ стакана

Сочный куриный ролл с чесноком и пармезаном tiktok.comiramsfoodstory_1

Приготовление

Сначала замаринуйте курицу. Смешайте кусочки филе с растительным маслом, солью, копченой паприкой, хлопьями чили, чесночной и луковой приправами, черным перцем, лимонным соком и петрушкой. Хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно покрыли мясо, после чего оставьте мариноваться примерно на 20–30 минут. Разогрейте масло на большой сковороде на среднем огне. Выложите курицу в один слой, добавьте свежий измельчённый чеснок и обжаривайте 6–8 минут, периодически помешивая, пока кусочки не станут золотистыми и полностью готовыми. Снимите сковороду с огня и сразу же перемешайте горячую курицу со свеженатертым пармезаном и петрушкой. Сыр слегка расплавится и образует ароматную корочку. Для соуса смешайте майонез, дижонскую горчицу, измельченный перец чили, пармезан, запечённый чеснок, копчёную паприку, лимонный сок, соль и перец. Добавьте немного масла и несколько ложек воды, чтобы консистенция стала нежной и кремообразной. В конце добавьте петрушку и, при необходимости, откорректируйте вкус. Отдельно приготовьте салат: смешайте листья романо с оливковым маслом, лимонным соком, солью, перцем и пармезаном. Хорошо перемешайте, чтобы заправка равномерно покрыла зелень. На каждую тортилью щедро нанесите чесночно-пармезанный соус. Затем выложите обжаренную курицу, салат из романо, нарезанные помидоры и лук. По желанию можно добавить ещё немного соуса. После этого плотно заверните тортилью в ролл. Его уже можно подавать к столу, но если хочется ещё более аппетитной текстуры, обжарьте роллы на сухой сковороде швом вниз.

Этот ролл сочетает в себе всё, за что мы любим домашнюю кухню: сочное мясо, свежие овощи, много сыра и ароматный соус.

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