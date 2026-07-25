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Сочный куриный ролл с чесноком и пармезаном: популярный рецепт из TikTok
Когда хочется чего-то сытного, но не слишком сложного, куриный ролл с чесночно-пармезанным соусом — беспроигрышный вариант. Хрустящая тортилья, нежная курица со специями, свежий салат и сливочный соус с пикантными нотками создают сочетание, которое легко может составить конкуренцию блюдам из любимых кафе.
Роллы уже давно перестали быть просто быстрым перекусом. Если приготовить их дома из свежих ингредиентов, они легко превратятся в полноценный обед или ужин для всей семьи.
Секрет блюда, рецепт которого был опубликован на странице iramsfoodstory, — в нескольких слоях вкуса. Пряная курица с ароматом копченой паприки, чеснока и пармезана сочетается со свежим салатом, сочными овощами и насыщенным сливочным соусом. А если после сборки ещё и поджарить ролл на сковороде, тортилья станет приятно хрустящей.
Ингредиенты
Для курицы
куриное филе без костей, нарезанное кубиками — 900 г
растительное масло — 2 ст. л.
соль
копченая паприка — 1 ч. л
пластинки красного перца — 1 ч. л
чесночная приправа — ½ ч. л
луковая приправа — ½ ч. л
чёрный перец — 1 ч. л
свеженатертый пармезан — ⅓ стакана
лимонный сок
мелко нарезанная петрушка — 1 ч. л
свежий измельчённый чеснок — ½ ч. л
Для чесночно-пармезанного соуса
майонез — ½ стакана
дижонская горчица — ½ ч. л.
свежий красный перец чили без семян, мелко нарезанный — 1 шт.
свеженатертый пармезан — ¼ стакана
запечённый чеснок — 1 ч. л
соль
чёрный перец
копченая паприка — 1 ч. л.
лимонный сок
растительное масло
мелко нарезанная петрушка — 1 ч. л
вода
Для салата
нарезанный салат ромен — 2 стакана
оливковое масло — 2 ч. л.
соль
перец
свежий лимонный сок — 1–2 ст. л
свеженатертый пармезан — ⅓ стакана
Для сборки роллов
большие тортильи — 5 шт.
мелко нарезанный лук — ½ стакана
нарезанные помидоры — ½ стакана
Приготовление
Сначала замаринуйте курицу. Смешайте кусочки филе с растительным маслом, солью, копченой паприкой, хлопьями чили, чесночной и луковой приправами, черным перцем, лимонным соком и петрушкой.
Хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно покрыли мясо, после чего оставьте мариноваться примерно на 20–30 минут.
Разогрейте масло на большой сковороде на среднем огне.
Выложите курицу в один слой, добавьте свежий измельчённый чеснок и обжаривайте 6–8 минут, периодически помешивая, пока кусочки не станут золотистыми и полностью готовыми.
Снимите сковороду с огня и сразу же перемешайте горячую курицу со свеженатертым пармезаном и петрушкой. Сыр слегка расплавится и образует ароматную корочку.
Для соуса смешайте майонез, дижонскую горчицу, измельченный перец чили, пармезан, запечённый чеснок, копчёную паприку, лимонный сок, соль и перец.
Добавьте немного масла и несколько ложек воды, чтобы консистенция стала нежной и кремообразной.
В конце добавьте петрушку и, при необходимости, откорректируйте вкус.
Отдельно приготовьте салат: смешайте листья романо с оливковым маслом, лимонным соком, солью, перцем и пармезаном.
Хорошо перемешайте, чтобы заправка равномерно покрыла зелень.
На каждую тортилью щедро нанесите чесночно-пармезанный соус.
Затем выложите обжаренную курицу, салат из романо, нарезанные помидоры и лук.
По желанию можно добавить ещё немного соуса.
После этого плотно заверните тортилью в ролл.
Его уже можно подавать к столу, но если хочется ещё более аппетитной текстуры, обжарьте роллы на сухой сковороде швом вниз.
Этот ролл сочетает в себе всё, за что мы любим домашнюю кухню: сочное мясо, свежие овощи, много сыра и ароматный соус.