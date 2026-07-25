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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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Время на прочтение
3 мин

Сочный куриный ролл с чесноком и пармезаном: популярный рецепт из TikTok

Когда хочется чего-то сытного, но не слишком сложного, куриный ролл с чесночно-пармезанным соусом — беспроигрышный вариант. Хрустящая тортилья, нежная курица со специями, свежий салат и сливочный соус с пикантными нотками создают сочетание, которое легко может составить конкуренцию блюдам из любимых кафе.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Сочный куриный ролл с чесноком и пармезаном tiktok.comiramsfoodstory_1

Сочный куриный ролл с чесноком и пармезаном tiktok.comiramsfoodstory_1

Роллы уже давно перестали быть просто быстрым перекусом. Если приготовить их дома из свежих ингредиентов, они легко превратятся в полноценный обед или ужин для всей семьи.

Секрет блюда, рецепт которого был опубликован на странице iramsfoodstory, — в нескольких слоях вкуса. Пряная курица с ароматом копченой паприки, чеснока и пармезана сочетается со свежим салатом, сочными овощами и насыщенным сливочным соусом. А если после сборки ещё и поджарить ролл на сковороде, тортилья станет приятно хрустящей.

Ингредиенты

Для курицы

  • куриное филе без костей, нарезанное кубиками — 900 г

  • растительное масло — 2 ст. л.

  • соль

  • копченая паприка — 1 ч. л

  • пластинки красного перца — 1 ч. л

  • чесночная приправа — ½ ч. л

  • луковая приправа — ½ ч. л

  • чёрный перец — 1 ч. л

  • свеженатертый пармезан — ⅓ стакана

  • лимонный сок

  • мелко нарезанная петрушка — 1 ч. л

  • свежий измельчённый чеснок — ½ ч. л

Для чесночно-пармезанного соуса

  • майонез — ½ стакана

  • дижонская горчица — ½ ч. л.

  • свежий красный перец чили без семян, мелко нарезанный — 1 шт.

  • свеженатертый пармезан — ¼ стакана

  • запечённый чеснок — 1 ч. л

  • соль

  • чёрный перец

  • копченая паприка — 1 ч. л.

  • лимонный сок

  • растительное масло

  • мелко нарезанная петрушка — 1 ч. л

  • вода

Для салата

  • нарезанный салат ромен — 2 стакана

  • оливковое масло — 2 ч. л.

  • соль

  • перец

  • свежий лимонный сок — 1–2 ст. л

  • свеженатертый пармезан — ⅓ стакана

Для сборки роллов

  • большие тортильи — 5 шт.

  • мелко нарезанный лук — ½ стакана

  • нарезанные помидоры — ½ стакана

Сочный куриный ролл с чесноком и пармезаном tiktok.comiramsfoodstory_1

Сочный куриный ролл с чесноком и пармезаном tiktok.comiramsfoodstory_1

Приготовление

  1. Сначала замаринуйте курицу. Смешайте кусочки филе с растительным маслом, солью, копченой паприкой, хлопьями чили, чесночной и луковой приправами, черным перцем, лимонным соком и петрушкой.

  2. Хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно покрыли мясо, после чего оставьте мариноваться примерно на 20–30 минут.

  3. Разогрейте масло на большой сковороде на среднем огне.

  4. Выложите курицу в один слой, добавьте свежий измельчённый чеснок и обжаривайте 6–8 минут, периодически помешивая, пока кусочки не станут золотистыми и полностью готовыми.

  5. Снимите сковороду с огня и сразу же перемешайте горячую курицу со свеженатертым пармезаном и петрушкой. Сыр слегка расплавится и образует ароматную корочку.

  6. Для соуса смешайте майонез, дижонскую горчицу, измельченный перец чили, пармезан, запечённый чеснок, копчёную паприку, лимонный сок, соль и перец.

  7. Добавьте немного масла и несколько ложек воды, чтобы консистенция стала нежной и кремообразной.

  8. В конце добавьте петрушку и, при необходимости, откорректируйте вкус.

  9. Отдельно приготовьте салат: смешайте листья романо с оливковым маслом, лимонным соком, солью, перцем и пармезаном.

  10. Хорошо перемешайте, чтобы заправка равномерно покрыла зелень.

  11. На каждую тортилью щедро нанесите чесночно-пармезанный соус.

  12. Затем выложите обжаренную курицу, салат из романо, нарезанные помидоры и лук.

  13. По желанию можно добавить ещё немного соуса.

  14. После этого плотно заверните тортилью в ролл.

  15. Его уже можно подавать к столу, но если хочется ещё более аппетитной текстуры, обжарьте роллы на сухой сковороде швом вниз.

Этот ролл сочетает в себе всё, за что мы любим домашнюю кухню: сочное мясо, свежие овощи, много сыра и ароматный соус.

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