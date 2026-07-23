Хантавірус знову «засвітився» на Львівщині: звідки його привезли та як захиститися від хвороби

Хантавірус / © Credits

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У Львівській області лабораторно підтвердили випадок хантавірусної інфекції. У 53-річного жителя Стрия діагностували геморагічну гарячку з нирковим синдромом, яку спричинив хантавірус.

Про це повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Перші симптоми з’явилися 12 липня. У чоловіка підвищилася температура до 38,6 °C, виникли озноб, головний біль, нудота, втрата апетиту та біль у литкових м’язах. Через три дні він звернувся до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, де його госпіталізували з попереднім діагнозом «бактеріальна інфекція неуточнена».

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Фахівці лабораторії особливо небезпечних інфекцій провели дослідження біоматеріалу. Лептоспіроз у пацієнта не підтвердився: ані антитіл у крові, ані ДНК збудника в сечі не виявили. Натомість методом ПЛР у сироватці крові виявили РНК хантавірусу.

Під час епідеміологічного розслідування фахівці встановили, що з 1 до 7 липня чоловік відпочивав на Макарській Рив’єрі в Хорватії, де купався в Адріатичному морі. Згодом, 11 липня, він побував у гірських районах Івано-Франківської області, а дорогою додому зупинився в селі Кам’янка Стрийського району, де помив руки в річці.

При цьому пацієнт заперечив будь-які контакти з мишоподібними гризунами, їхніми гніздами чи виділеннями. Також, за його словами, він не перебував у підвалах і не вживав потенційно забруднених продуктів або води.

У Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб наголосили, що встановити точне місце та обставини зараження наразі не вдалося. Купання в Адріатичному морі та миття рук у річці лише внесені до епідеміологічного анамнезу і не є підтвердженими шляхами інфікування.

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Нині за місцем проживання хворого здійснюють комплекс необхідних протиепідемічних і профілактичних заходів. Епідеміологічне розслідування триває.

Що відомо про хантавіруси

Хантавіруси поширюють переважно мишоподібні гризуни. Людина може інфікуватися, вдихаючи пил, забруднений їхніми виділеннями, через забруднені продукти чи воду або в разі потрапляння виділень гризунів на слизові оболонки чи пошкоджену шкіру.

Початкові симптоми інфекції часто схожі на прояви інших захворювань і можуть включати високу температуру, озноб, слабкість, головний біль, біль у м’язах, нудоту, блювання та втрату апетиту. Якщо згодом з’являються біль у попереку, набряки, зменшується кількість сечі, різко падає артеріальний тиск або погіршується робота нирок, необхідно негайно звернутися по медичну допомогу.

«Симптоми хантавірусної інфекції можуть з’явитися через 1–8 тижнів після інфікування. Тривалість інкубаційного періоду може відрізнятися залежно від виду хантавірусу», — йдеться в повідомленні.

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Фахівці радять дотримуватися правил гігієни, не вживати воду з неперевірених джерел, зберігати продукти в закритих ємностях, уникати контакту з гризунами та їхніми виділеннями, а під час прибирання приміщень, де можуть бути сліди гризунів, використовувати захисні рукавички та попередньо зволожувати забруднені поверхні, щоб не підіймати пил.

Інші випадки хантавірусу в Україні

Нагадаємо, у травні у Львівській обласній інфекційній лікарні повідомляли вже про два випадки хантавірусу. За словами завідувачки відділення Таміли Алексанян, один із пацієнтів спочатку мав гарячку нез’ясованого походження та пневмонію, а діагноз підтвердили лише після отримання результатів аналізу на хантавірус. Водночас медики зазначали, що для Львівського регіону ця інфекція не є надзвичайно тяжкою чи нетиповою.

Раніше ми повідомляли, що хантавірус на початкових етапах часто маскується під застуду, ГРВІ або грип, через що її складно вчасно розпізнати. За словами докторки медичних наук, лікарки-вірусологині Алли Мироненко, захворювання зазвичай починається з підвищення температури, слабкості, болю в м’язах, особливо в попереку, а іноді може супроводжуватися висипом. Водночас специфічного лікування від хантавірусу наразі не існує, тому вирішальне значення має своєчасне звернення до лікаря.

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