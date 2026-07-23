Топлес і з собакою на руках: супермодель Гайді Клум покупалася в морі

Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум

Реклама

53-річна німецька супермодель і суддя шоу «America’s Got Talent» — Гайді Клум— попри щільний робочий графік завжди знаходить час на відпочинок, особливо на пляжі. Так, у своєму Instagram вона опублікувала відео, на якому вона купається в морі.

Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум

Модель топлес — лише в плавках — і в капелюсі заходить у воду. На руках вона тримає свого собаку — цуценя Фріца. Вона взяла його з притулку і тепер ні на крок від нього не відходить, а бере з собою навіть на ділові зустрічі та зйомки.

«Нарешті», — лаконічно підписала відео Клум.

Реклама

Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум

Цікаво, що у Фріца є власний намет для пляжу, у якому він відпочиває.

Фриц — собака Хайди Клум / © Instagram Гайді Клум

Нагадаємо, що у Гайді Клум є ще дві собаки — це німецькі короткошерсті пойнтери на ім’я Uschi і Jager. Нещодавно їм виповнилося три роки.

Новини партнерів