Не "Одіссеєю" єдиною: п’ять інших фільмів Крістофера Нолана, які ви могли пропустити

Крістофер Нолан / © Associated Press

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«Початок» (Inception), 2010 рік

Професійний викрадач секретів Дом Кобб отримує завдання впровадити ідею у свідомість людини за допомогою технології спільних сновидінь. До його команди входять Артур, Аріадна, Імс та Сайто. Події розгортаються одночасно на кількох рівнях сну, кожен із яких має власні правила та перебіг часу.

«Престиж» (The Prestige), 2006 рік

Ілюзіоністи Роберт Енджер і Альфред Борден стають запеклими суперниками, намагаючись перевершити один одного у створенні найскладніших сценічних номерів.

«Безсоння» (Insomnia), 2002 рік

Детектив поліції Лос-Анджелеса Вілл Дормер разом із напарником прибуває до містечка на Алясці для розслідування вбивства дівчини. Через полярний день він майже не спить, що ускладнює розслідування і його стан.

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«Пам’ятай» (Memento), 2000 рік

Леонард Шелбі страждає на амнезію й не може формувати нові довготривалі спогади. Прагнучи знайти людину, відповідальну за напад на його дружину, він покладається на фотографії, татуювання та письмові нотатки, які допомагають йому відновлювати послідовність подій.

«Переслідування» (Following), 1998 рік

Молодий письменник Білл починає стежити за незнайомцями на вулицях Лондона в пошуках натхнення. Згодом він знайомиться зі злодієм Коббом, який знайомить його зі світом квартирних крадіжок і поступово втягує у небезпечні події.

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