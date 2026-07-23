У костюмі з яскравим африканським принтом: очільниця МЗС Нігерії в ефектному аутфіті постала на зустрічі

Б’янка Одумегву-Оджукву / © Getty Images

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Міністерка закордонних справ Нігерії Б’янка Одумегву-Оджукву зустрілася в Абуджі зі своїм німецьким колегою Йоганном Вадефулом, який прибув до країни з офіційним візитом.



Для переговорів Одумегву-Оджукву обрала яскравий костюм з традиційним африканським принтом. Він складався зі спідниці і приталеного жакета з широкими лацканами, чорними ґудзиками, розкльошеними рукавами-рюшами й баскою з рюшів.

Б’янка Одумегву-Оджукву / © Getty Images

Вбрання було виконане у коричневих і мідно-помаранчевих відтінках та прикрашене великими золотистими й фіолетовими рослинними візерунками. Такий насичений принт надав діловому образу виразності й національного колориту.



Свій аутфіт міністерка доповнила золотим ланцюжком з круглим кулоном, годинником з чорним ремінцем й оптичними окулярами у чорній оправі. Волосся вона уклала в локони, а в макіяжі зробила акцент на рожевій помаді. Завершив лук світло-рожевий манікюр.

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