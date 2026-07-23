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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
156
Час на прочитання
1 хв

У костюмі з яскравим африканським принтом: очільниця МЗС Нігерії в ефектному аутфіті постала на зустрічі

Б’янка Одумегву-Оджукву продемонструвала на офіційній зустрічі ефектний діловий образ з національним колоритом.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Б’янка Одумегву-Оджукву

Б’янка Одумегву-Оджукву / © Getty Images

Міністерка закордонних справ Нігерії Б’янка Одумегву-Оджукву зустрілася в Абуджі зі своїм німецьким колегою Йоганном Вадефулом, який прибув до країни з офіційним візитом.

Для переговорів Одумегву-Оджукву обрала яскравий костюм з традиційним африканським принтом. Він складався зі спідниці і приталеного жакета з широкими лацканами, чорними ґудзиками, розкльошеними рукавами-рюшами й баскою з рюшів.

Б’янка Одумегву-Оджукву / © Getty Images

Б’янка Одумегву-Оджукву / © Getty Images

Вбрання було виконане у коричневих і мідно-помаранчевих відтінках та прикрашене великими золотистими й фіолетовими рослинними візерунками. Такий насичений принт надав діловому образу виразності й національного колориту.

Свій аутфіт міністерка доповнила золотим ланцюжком з круглим кулоном, годинником з чорним ремінцем й оптичними окулярами у чорній оправі. Волосся вона уклала в локони, а в макіяжі зробила акцент на рожевій помаді. Завершив лук світло-рожевий манікюр.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
156
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