Шоу-бізнес
120
1 хв

З пишним декольте і розрізом до стегна: Гайді Клум у сміливій шоколадній сукні сходила на вечірку

52-річна німецька супермодель обрала для своєї появи відверте вбрання.

Аліна Онопа
Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум відвідала вечірку в Kilian Beach Club, яка відбулася у межах Каннського кінофестивалю.

Супермодель з’явилася там у сміливому вбранні. На ній була сукня шоколадного відтінку, яка складалася зі стьобаного корсету з металевими застібками, прозорими сітчастими вставками і відвертим декольте, що підкреслило її пишні груди, а також зі спідниці з драпуванням і високим розрізом до стегна.

Аутфіт Клум доповнила чорними замшевими туфлями на шпильках. У неї було обʼємне укладання з локонами, насичений макіяж очей, які вона підкреслила чорним олівцем і тінями, та нюдовий довгий манікюр. Руки зірка прикрасила каблучками з камінням.

Нагадаємо, Гайді Клум на червоній доріжці Каннського кінофестивалю сяяла у золотій мереживній сукні від Monique Lhuillier і молочному плащі зі шлейфом.

