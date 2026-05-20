З пірʼям на голові та в сукні з камінням: Діта фон Тіз в ефектному аутфіті з’явилася на заході

53-річна бурлеск-діва привернула увагу своїм розкішним виглядом на івенті у Франції.

Аліна Онопа
Діта фон Тіз / © Getty Images

Діта фон Тіз відвідала галавечір Chopard Miracle, який відбувся у межах Каннського кінофестивалю в Ле-Канне.

Діва бурлеску захопила своїм ефектним образом на івенті. На ній була розкішна ніжно-рожева сукня від бренду Jenny Packham приталеного силуету, яка чудово підкреслила її струнку фігуру. Вбрання було рясно розшите лелітками й камінням, мало бретельки, пікантне декольте та драпування на стегнах.

Аутфіт фон Тіз доповнила туфлями зі срібними стразами, клатчем зі стразами, цікавим головним убором у вигляді білого страусиного пірʼя зі стразами, а також комплектом діамантових прикрас від Chopard.

Діта зробила свою фірмову ретрозачіску з локонами, макіяж із чорними стрілками і червоною помадою та червоний манікюр.

Нагадаємо, Діту фон Тіз заскочили в Каннах у квітковому тренчі і з крокодилячою сумкою.

