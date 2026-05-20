У соцмережах поширюють відео конфлікту між працівниками ТЦК та пастухом на Рівненщині

Реклама

На Рівненщині два буси з працівниками ТЦК приїхали на луг мобілізувати чоловіка, що випасав корів.

Відповідне відео з’явилося у соцмережі.

На кадрах, які встиг зняти пастух видно стадо корів, а з іншого боку — два бусики, з яких виходять люди у військовій формі і поліцейський.

Реклама

Чоловік у військовому однострої одразу у грубій формі почав вимагати від пастуха вимкнути камеру телефона, мовляв він не має права це робити (хоча юристи стверджують протилежне).

«Маю повне право знімати», — заявив чоловік.

«Не маєте. Ви маєте право служити», — відповів ТЦКівець.

Зрештою, у назріваючий конфлікт втрутився поліцейський, який заспокоїв свого товариша, і коректно представився. Чоловік, що випасав худобу, назвав своє прізвище і заявив, що «звільнився» у 2022 році. Чи є він ветераном, наразі невідомо.

Реклама

У коментарях вказано, що інцидент стався на Рівненщині. Коли саме вони зняті, невідомо. Поліцейський представляється працівником Сарненського районного відділку поліції.

Обласні поліція і ТЦК Рівненської області на інцидент наразі не відреагували.

Нагадаємо, що у Львові агресивний натовп атакував бус військкомату та витягнув звідти мобілізованого чоловіка.

Новини партнерів