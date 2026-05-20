На Рівненщині два буси ТЦК хотіли мобілізувати чоловіка, який пас череду — соцмережі (відео)
У сомережах з’явилося відео, що нібито на Рівненщині ТЦК та поліція влаштували «рейд» на лузі, де випасали корів.
На Рівненщині два буси з працівниками ТЦК приїхали на луг мобілізувати чоловіка, що випасав корів.
Відповідне відео з’явилося у соцмережі.
На кадрах, які встиг зняти пастух видно стадо корів, а з іншого боку — два бусики, з яких виходять люди у військовій формі і поліцейський.
Чоловік у військовому однострої одразу у грубій формі почав вимагати від пастуха вимкнути камеру телефона, мовляв він не має права це робити (хоча юристи стверджують протилежне).
«Маю повне право знімати», — заявив чоловік.
«Не маєте. Ви маєте право служити», — відповів ТЦКівець.
Зрештою, у назріваючий конфлікт втрутився поліцейський, який заспокоїв свого товариша, і коректно представився. Чоловік, що випасав худобу, назвав своє прізвище і заявив, що «звільнився» у 2022 році. Чи є він ветераном, наразі невідомо.
У коментарях вказано, що інцидент стався на Рівненщині. Коли саме вони зняті, невідомо. Поліцейський представляється працівником Сарненського районного відділку поліції.
Обласні поліція і ТЦК Рівненської області на інцидент наразі не відреагували.
