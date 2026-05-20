ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1466
Час на прочитання
1 хв

На Рівненщині два буси ТЦК хотіли мобілізувати чоловіка, який пас череду — соцмережі (відео)

У сомережах з’явилося відео, що нібито на Рівненщині ТЦК та поліція влаштували «рейд» на лузі, де випасали корів.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
У соцмережах поширюють відео конфлікту між працівниками ТЦК та пастухом на Рівненщині

У соцмережах поширюють відео конфлікту між працівниками ТЦК та пастухом на Рівненщині

На Рівненщині два буси з працівниками ТЦК приїхали на луг мобілізувати чоловіка, що випасав корів.

Відповідне відео з’явилося у соцмережі.

На кадрах, які встиг зняти пастух видно стадо корів, а з іншого боку — два бусики, з яких виходять люди у військовій формі і поліцейський.

Чоловік у військовому однострої одразу у грубій формі почав вимагати від пастуха вимкнути камеру телефона, мовляв він не має права це робити (хоча юристи стверджують протилежне).

«Маю повне право знімати», — заявив чоловік.

«Не маєте. Ви маєте право служити», — відповів ТЦКівець.

Зрештою, у назріваючий конфлікт втрутився поліцейський, який заспокоїв свого товариша, і коректно представився. Чоловік, що випасав худобу, назвав своє прізвище і заявив, що «звільнився» у 2022 році. Чи є він ветераном, наразі невідомо.

У коментарях вказано, що інцидент стався на Рівненщині. Коли саме вони зняті, невідомо. Поліцейський представляється працівником Сарненського районного відділку поліції.

Обласні поліція і ТЦК Рівненської області на інцидент наразі не відреагували.

Нагадаємо, що у Львові агресивний натовп атакував бус військкомату та витягнув звідти мобілізованого чоловіка.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
1466
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie