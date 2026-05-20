Топпосадовці Нацполіції "кришували" порнобізнес: ухвалено перше рішення щодо фігурантів

Високопосадовців Нацполіції, які фігурують у справі про «кришування» порностудій у трьох областях України, відсторонено від виконання службових обов’язків.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

За результатами призначеного службового розслідування, яке розпочалося щодо чотирьох поліцейських топпосадовців, найближчим часом буде ухвалено кадрові рішення.

«Національна поліція України повністю сприяє слідству та зацікавлена у всебічному, об’єктивному й неупередженому встановленні всіх обставин справи», — наголосили у повідомленні.

У Нацполіції додали, що очищення цієї правоохоронної структури від недоброчесних працівників залишається одним із ключових пріоритетів.

«На будь-які прояви корупції чи зловживання службовим становищем буде жорстка та принципова реакція незалежно від посади, спеціального звання чи заслуг», — запевнили у Національній поліції.

Топпосадовці Нацполіції «кришували» порностудії — що відомо

Нагадаємо, раніше повідомлялося про викриття масштабної корупційної схеми, яку організували високопосадовці Нацполіції.

За інформацією слідства, керівники територіальних підрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях могли сприяти безперешкодній діяльності мережі порностудій, на яких незаконно виготовляли та поширювали через Інтернет відеоконтент еротичного й порнографічного характеру.

Під час обшуків у топпосадовців Нацполіції вилучено елітний автопарк з шести автомобілів, а також готівку в різних валютах на загальну суму понад 22,6 млн грн.

